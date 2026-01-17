La rúa de carnaval vuelve a llamar al ingenio y la originalidad

Diversión, originalidad y reivindicación son algunos de los pilares de la fiesta del carnaval, que este año se celebra el martes 17 de febrero en Sant Antoni. Centros educativos, academias de danza, asociaciones culturales y otros colectivos populares volverán a salir a las calles para participar en el gran desfile, que despierta todos los años expectación y llena de buen ambiente la localidad.

Los integrantes de las comparsas se reunirán en la citada fecha a las 16.30 horas en la avenida del doctor Fleming de Sant Antoni. Una vez organizado el orden de salida, el desfile comenzará en torno a las 17.30 horas para recorrer diversas calles con espectáculos coloridos y llenos de música.

El punto y final de la rúa será el Passeig de ses Fonts, donde espera después una gran fiesta para todos los participantes y el público que asista al carnaval. Habrá música, animación y se procederá a la entrega de los diferentes premios a las carrozas, comparsas y disfraces.