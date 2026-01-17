Reconocimiento a los mejores deportistas del municipio

Como cada año, el Ayuntamiento de Sant Antoni aprovechará estas fiestas patronales para realizar un reconocimiento a los deportistas más destacados del municipio. El acto tendrá lugar el 31 de enero en el cine Regio, donde se rendirá un homenaje a aquellos deportistas que tuvieron logros en sus respectivas disciplinas a lo largo de 2025. Se trata de un evento para agradecer el esfuerzo de estas personas, que vinculan el nombre de Sant Antoni a los valores del deporte.