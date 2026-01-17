Especial Fiestas de Sant Antoni | 31 de enero
Reconocimiento a los mejores deportistas del municipio
Como cada año, el Ayuntamiento de Sant Antoni aprovechará estas fiestas patronales para realizar un reconocimiento a los deportistas más destacados del municipio. El acto tendrá lugar el 31 de enero en el cine Regio, donde se rendirá un homenaje a aquellos deportistas que tuvieron logros en sus respectivas disciplinas a lo largo de 2025. Se trata de un evento para agradecer el esfuerzo de estas personas, que vinculan el nombre de Sant Antoni a los valores del deporte.
- Herido grave tras ser atropellado por un coche a gran velocidad en Ibiza
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
- Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
- Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza
- Vuelve a Vara de Rey un elemento icónico de Ibiza
- Cambio de tiempo en Ibiza: esta es la previsión de la Aemet para el fin de semana