Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo

La Aemet prevé cuatro días de temporal con la llegada de la borrasca 'Harry'

Radar de precipitaciones de Aemet.

Radar de precipitaciones de Aemet. / Aemet

Redacción Digital

Ibiza

La Agencia Estatal de Meteorología(Aemet) prevé cuatro días de temporal con la llegada de la borrasca 'Harry'. Los meteorólogos han emitido un aviso especial por un temporal en el Mediterráneo que afecta a Ibiza, que este sábado permanece en alerta amarilla. El mal tiempo se mantendrá al menos hasta el martes, día 20.

Se prevén precipitaciones persistentes y localmente fuertes con un empeoramiento significativo del estado de la mar, especialmente a partir del lunes y el martes, cuando la borrasca provocará oleaje de entre cuatro y seis metros y rachas de viento muy intensas en el Mediterráneo.

