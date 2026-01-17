Especial Fiestas de Sant Antoni | 8 de febrero
La prueba más divertida entre barro y obstáculos de campo
Sant Antoni Rural vuelve con tradiciones y la competición lúdica Verro Olímpic
La Cooperativa Agrícola de Sant Antoni vuelve a abrir sus puertas el 8 de febrero para celebrar su tradicional cita en el marco de las fiestas de la localidad. Desde las 11 horas, todos los asistentes podrán disfrutar de una variedad de actividades para conocer de cerca el trabajo en el campo y la tradición artesana de Ibiza, o sumarse a la divertida competición Verro Olímpic, una prueba de obstáculos no federada en la que la diversión no tiene límites.
Cada año, los visitantes pueden ver cómo los artesanos trabajan el esparto, tallan instrumentos de madera o elaboran productos a mano, además de disfrutar de las exhibiciones de ball pagès. Pero, sin duda, una de las estrellas de la jornada es la prueba es el Verro Olímpic, de carácter completamente lúdico. En el Verro Kids, los niños de tres a 14 años tienen su particular versión de la competición, mientras es Verro Olímpic está destinada a adultos. La inscripción es obligatoria antes del 6 de febrero a las 11 horas en sportsmaniacs.com. Muy importante: ¡asistid disfrazados! Habrá premios para los más originales.
