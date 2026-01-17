José Vicente Marí Bosó: «Prohens es el buque insignia de las políticas de vivienda del PP»

«El Govern balear es el buque insignia de las políticas de vivienda del PP», aseguró el portavoz adjunto del PP en el Congreso, el ibicenco José Vicente Marí Bosó, durante la presentación en Balears este sábado del plan nacional de vivienda de su partido. El PP culpa al Gobierno de España del problema de acceso a la vivienda en el país y propone «medidas de excepción» para revertirlo.

En concreto, se trata de más 35 actuaciones incluidas en el plan de los populares, que tiene como objetivo «volver a hacer de España un modelo de libertad, donde acceder a una vivienda en propiedad o en alquiler sea asequible, posible y seguro», explica Marí, acompañado de los parlamentarios nacionales Maria Salom, Carlos Simarro y Martí Àngel Torres, en una rueda de prensa en la sede del PP en Palma, en la que expone la medidas que implantará Feijóo si llega al Gobierno.

«Pedro Sánchez ha convertido la vivienda en el principal problema de los españoles. En 2018, era la preocupación número 12 y tras siete años de políticas intervencionistas, casi comunistas, España tiene un drama en materia de vivienda. El país está en un momento excepcional que precisa de medidas excepcionales», añade antes de señalar que el plan nacional del vivienda del PP pivota sobre tres ejes principales: la regulación, los incentivos fiscales y la agilización administrativa. «El acceso a la vivienda no puede seguir siendo un privilegio», advierte Marí.

"País de propietarios"

«Con el PP, España dejará de ser un país de precarios para volver a ser un país de propietarios», recalca el ibicendo, que durante la presentación destaca la necesidad de «restaurar la confianza perdida, de la misma manera que lo hace la presidenta Prohens». En este sentido, menciona que la presidenta balear «ha bajado impuestos a los jóvenes, adoptado medidas legislativas como los proyectos residenciales estratégicos, más de 1.300 VPO públicas en marcha, a las que hay que añadir las de precio limitado, o el programa de ‘Alquiler Seguro’».

«El actual modelo intervencionista del Gobierno de Sánchez ha generado inseguridad jurídica, ha hundido la oferta y ha disparado los precios de la vivienda más de un 50 por ciento en los últimos siete años», denuncia el portavoz popular. Frente a ello, el PP se compromete a «restaurar el equilibrio entre arrendadores e inquilinos, defendiendo la propiedad privada y fomentando que miles de viviendas vuelvan al mercado». «El PP no criminaliza al pequeño propietario ni al sector inmobiliario. España necesita más vivienda en alquiler y en compraventa, y eso solo se consigue con seguridad y confianza», subraya.

El portavoz ha asegura que «ante la precariedad y la imposibilidad de emanciparse a la que el Gobierno ha condenado a los jóvenes, el plan pone el foco en ellos e incluye la creación de la ‘Hucha Hogar Joven’, con aportaciones anuales de hasta 2.000 euros y deducción fiscal del 20%; el aval público complementario de hasta 40.000 euros para la compra de la primera vivienda; bonificaciones progresivas del IRPF; deducciones fiscales por alquiler a menores de 40 años o la bonificación del 100% del impuesto de donaciones».