La odisea de alquilar en Ibiza: inquilinos relatan las exigencias más insólitas de los propietarios

Alquilar un piso en Ibiza puede ser toda una odisea, y los residentes de la isla lo saben bien. Entre avales millonarios, reglas estrictas y exigencias inusuales, los inquilinos comparten algunas de las solicitudes más insólitas que han recibido por parte de propietarios.

Algunos inquilinos encuestados por este diario recuerdan casos que parecen sacados de otra época: una propietaria exigía poder visitar el piso alquilado cuando quisiera y tener su habitación reservada, aunque vivía en Madrid. A pesar de lo extraño, el inquilino aceptó, ya que se trataba de un piso antiguo, amplio, en la Avenida de España, pagando 500 euros hace 18 años, y la propietaria finalmente solo apareció una vez.

Exterior de una de las viviendas más caras a la venta en Idealista en Ibiza / Idealista

Otros destacan "exigencias financieras desproporcionadas, como la petición de un aval bancario de 25.000 euros o adelantos de pagos que dejan atónitos a quienes buscan vivienda". “El dineral que piden por adelantado es impresionante y ponen problemas si tienes hijos o mascotas. ¿Será un delito tener hijos para poder adquirir un techo donde vivir?”, lamenta uno de los residentes.

Condiciones que limitan la vida personal

Además de los pagos, algunos propietarios solicitan condiciones que afectan directamente la vida familiar: desde preguntas sobre cuánto tiempo se quedará la hija de la inquilina en casa, hasta la obligación de dejar el piso libre durante el mes de agosto para la dueña. Incluso se piden nóminas tipo PPV o comprobantes que muchos consideran excesivos o invasivos.

Aunque hay propietarios que entienden la situación familiar de los inquilinos, la experiencia general refleja un mercado inmobiliario complejo, donde muchas veces la exigencia supera lo razonable, y donde los residentes sienten que la dificultad de acceder a un piso en Ibiza se ha convertido en un problema estructural.

Estas anécdotas no solo muestran el ingenio o la rareza de algunos propietarios, sino que también reflejan las dificultades del mercado de alquiler en Ibiza, donde la alta demanda y los precios elevados provocan situaciones poco habituales para quienes buscan un hogar en la isla..