Las nuevas generaciones pisan fuerte en el Festival de Ball i Cançons

La XLIII edición del Festival de Balls, Música i Cançó Popular de la Nostra Terra, celebrada este domingo en el Cine Regio de Sant Antoni, volvió a reunir a público y participantes en torno a las tradiciones musicales y de baile de Ibiza y Balears. El evento, organizado este año por el Grup folklòric Sa Colla de Sant Rafel, destacó por la presencia de jóvenes intérpretes que demostraron su talento sobre el escenario.

Folclore mallorquín con la Agrupació Campanera de Pinyol Vermell.

Entre ellos estaba Josean Tur ‘Manyà’, de siete años, que participó en dos actuaciones: primero junto a los cantadors de Gotxos de Sa Colla de Santa Gertrudis; más tarde, en dúo con su padre, José Tur Palerm ‘Manyà’. El pequeño comenzó a bailar con solo dos años en la agrupación de Santa Gertrudis, y con tres ya tocaba la xeremia. En la actualidad baila, canta y toca distintos instrumentos tradicionales ibicencos.

Los jóvenes Vicent Cardona y Elena Ribas. / .

La apuesta por las nuevas generaciones se reflejó también en la participación de dos nombres de la canción tradicional ibicenca: Elena Ribas Costa, de Can Pep Mariano, y Vicent Cardona Bonet ‘Frit’. También ellos comenzaron a cantar desde pequeños, según explicó durante el acto la presentadora Esperança Roselló Cardona.

El festival ha cumplido su 43º aniversario.

El festival, que organiza cada año una colla del municipio, contó en esta ocasión con la Agrupació Campanera de Pinyol Vermell, de Campos (Mallorca) como invitada. Y fueron sus 19 integrantes quienes pasaron primero por el escenario. Interpretaron distintas piezas de ball de bot, como boleros y fandangos, así como una jota menorquina, ‘Es jaleo’, acompañados por instrumentos tradicionales. La participación del grupo mallorquín concluyó con una bulla y aplausos del público.

El pequeño Josean, de siete años, junto a su padre, José Tur Palerm ‘Manyà’.

A continuación, tomaron el relevo los cantadors de Sa Colla de Santa Gertrudis, invitados para interpretar los Gotxos de Nadal, cantos tradicionales que se entonan en la iglesia el día de Reyes. El grupo estuvo formado por diez miembros, entre ellos dos debutantes, y contó con la participación del joven Josean Tur Manyà. La interpretación, acompañada de castanyoles, espasí, tambor y flaüta, fue recibida con aplausos. Elena Ribas y Vicent Frit interpretaron después sendas cançons glosades individuales y cerraron su actuación conjunta con una cançó redoblada de porfedi creada por ambos. La propuesta concluyó con un uc final de Ribas.

Como es tradición, el cierre del festival corrió a cargo de la agrupación organizadora, Sa Colla de Sant Rafel, que ofreció una muestra de las distintas modalidades de ball pagès con una representación de sus integrantes. La jornada finalizó con el reparto de detalles y una fotografía conjunta de todos los participantes.