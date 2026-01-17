Miguel Tur: «Estas fiestas nos ayudan a reconectar mucho entre nosotros»

Las fiestas patronales son en Sant Antoni mucho más que un calendario de actos: representan identidad, cohesión social y la capacidad del municipio para evolucionar sin perder sus raíces. El concejal de Fiestas, Miguel Tur, destaca el equilibrio entre tradición y nuevas propuestas, valora el impacto económico y cultural que generan y analiza el modelo de municipio que Sant Antoni quiere proyectar durante todo el año.

¿Qué representan hoy las Fiestas de Sant Antoni para el municipio y para usted como concejal?

Las fiestas de Sant Antoni nos invitan a volver a nuestras raíces y a unas tradiciones que seguimos celebrando con el mismo cariño de siempre. Para mí, como concejal, son días para compartir alegría, reencontrarnos y disfrutar juntos de todo aquello que nos une como pueblo.

¿Qué diferencia a las fiestas de este año respecto a ediciones anteriores?

Las fiestas de Sant Antoni cuentan con una programación variada para todos los públicos, en la que se respetan nuestras tradiciones y se combinan con propuestas culturales, musicales, infantiles y deportivas. Este año, además, se ha reforzado la oferta de actividades pensadas especialmente para la gente joven.

¿Cree que Sant Antoni ha sabido mantener el equilibrio entre tradición y modernidad en sus celebraciones?

Yo pienso que sí, no hay más que ver las actividades del programa de fiestas, muchas de ellas se repiten año tras año y tienen el mismo éxito o incluso más, siempre intentamos mejorar. Además, hay que dar nuevas oportunidades a personas que ofrecen actividades innovadoras para darles mayor visibilidad.

¿Cómo implican a las nuevas generaciones en unas fiestas tan ligadas a la cultura popular?

La gente joven también se implica en nuestras tradiciones, al final ellos también valoran la suerte que tienen de vivir en un municipio como el nuestro y en nuestra isla, y muchas familias, desde bien pequeños les inculcan la importancia de seguir valorando esta cultura para que perdure año tras año. Pero es verdad que hay que mantener el equilibrio con la tradición y con todo lo que tienen que ofrecer estas nuevas generaciones, hay que darles su lugar. Es por eso que, como he comentado antes, se da la oportunidad a nuevos proyectos para ayudarles a ser conocidos y crecer. En el programa tienen su protagonismo con el festival de hip hop Sanan Fresh, la gincana joven o las diferentes jornadas en el Espai Jove, como WizarDracs o FreakEnd para los fans de la magia y la cultura otaku.

El programa de fiestas tiene una base muy sólida, con actos muy asentados a lo largo de los años, ¿qué peso tienen las asociaciones y colectivos locales en la organización de las actividades?

Nada de esto sería posible sin su implicación. Queremos agradecer sinceramente el trabajo de todas las personas, entidades y colectivos que, con esfuerzo, ilusión y compromiso, hacen posible estas fiestas y contribuyen a que Sant Antoni siga siendo una tradición viva y una celebración que continúe en el tiempo.

Las fiestas movilizan a muchas personas, como por ejemplo en la noche de la Super Flower. ¿Cuáles son los principales retos en materia de seguridad y convivencia?

La Super Flower es, sin duda, una de las citas más consolidadas y esperadas de nuestras fiestas. Es un evento que combina música, diversión y un ambiente muy positivo. En este tipo de eventos, debido a la gran afluencia de gente, se refuerzan siempre los dispositivos de seguridad para que todo transcurra con normalidad. El objetivo final es que vecinos y visitantes puedan disfrutar con tranquilidad y pasarlo bien, que es, al fin y al cabo, la esencia de nuestras fiestas.

Sant Antoni se celebra a principios de año, en una época muy tranquila en el municipio, ¿se percibe algún impacto positivo en los establecimientos de restauración y comerciantes?

Totalmente, se percibe un impacto muy positivo. Las fiestas de Sant Antoni junto a las fiestas navideñas, son un conjunto de eventos que ayudan a la desestacionalización del municipio. Son fiestas ligadas al invierno (que sabemos que tiene un ritmo más tranquilo), que ofrecen una gran variedad de actividades y que tienen como objetivo llenar las calles de vida, alegría y buen ambiente durante estas fechas.

¿Cree que estas fiestas ayudan a proyectar una imagen diferente de Sant Antoni, más allá del turismo de verano?

Estas fiestas y los meses de invierno en general representan una imagen de un pueblo unido que pone en valor su cultura y sus tradiciones. Nos ayudan a reconectar mucho entre nosotros y entre los comercios y los restaurantes. Gracias a los numerosos eventos que se organizan durante la temporada invernal, se logra dinamizar la actividad del municipio, teniendo como principal objetivo apoyar y fomentar la economía local.

Y hablando de Sant Antoni, en general: comenzaron un plan para mejorar la imagen del municipio, centrándose especialmente en el arte con la intervención de Okuda, la adquisición de un nuevo espacio cultural y la remodelación del núcleo urbano. ¿Está percibiéndose algún cambio?

La intervención artística de Okuda ha supuesto un cambio muy significativo en la vida de esta calle. Tradicionalmente vinculada a la vida nocturna, hoy se ha convertido en un atractivo diurno. Numerosas familias, turistas y parejas se acercan a nuestra oficina de turismo interesándose por esta nueva calle. Además, esta obra simboliza la evolución del municipio hacia un modelo de turismo de mayor calidad y valor añadido. Con esfuerzo y constancia, podemos afirmar que este objetivo ya comienza a dar sus frutos.

En breve irán a Fitur, ¿qué es lo que presentan este año?

Presentamos ‘Un Lugar para Celebrar’, que no es solo una campaña, sino una manera de transmitir lo que se vive en Sant Antoni durante todo el año. Desde disfrutar del atardecer en la bahía a principios de otoño, hasta nuestro mercado navideño con casetas, actividades infantiles y conciertos. Sin olvidar las rutas de senderismo, nuestros pueblos de interior, la gastronomía local, la cultura o los eventos deportivos. Todo eso también es Sant Antoni, y es precisamente lo que queremos que la gente descubra.

¿Cuál va a ser la línea que va a seguir Sant Antoni para mostrar esa diversificación de producto, lejos de la exclusividad del ocio nocturno?

Mostramos lo que ya está ocurriendo: activaciones culturales y de arte urbano como el Endless Rainbow Walk de Okuda; hoteles y restaurantes que suben de categoría y apuestan por el producto local; pruebas deportivas con impacto a nivel nacional y actividades pensadas para familias, personas mayores y jóvenes. Queremos que quienes visiten Sant Antoni lo sientan cercano, auténtico y humano. Porque la vida aquí no se apaga con el verano: es solo una estación más en un municipio que nunca deja de moverse.

¿Cuáles son los lugares más especiales que, personalmente, recomendaría visitar a quien no ha estado nunca en Sant Antoni?

A quien visita Sant Antoni por primera vez le recomendaría comenzar el día paseando por nuestra bahía, desde sa Punta des Molí —uno de nuestros espacios culturales— y continuar por el paseo marítimo, pasando por el puerto y el centro del municipio, con una visita a la iglesia y al casco histórico. El arte urbano, con la obra de Okuda, y la gastronomía tradicional son también paradas imprescindibles para conocer nuestra identidad. Para descubrir la esencia más auténtica, aconsejaría adentrarse en el interior del municipio y visitar lugares como Santa Agnès de Corona o Sant Mateu, con paisajes únicos como sa Penya Esbarrada, un acantilado con vistas espectaculares a nuestra costa. Además, merece una mención especial una experiencia diferente vinculada al mundo del vino: visitar las bodegas de Can Rich y disfrutar de una cata. Y, para terminar, nada mejor que contemplar la puesta de sol, uno de los momentos más especiales y emblemáticos de Sant Antoni.