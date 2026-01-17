Gabriel Escarrer, presidente de Meliá, que abre un nuevo hotel en Ibiza: "El absentismo laboral está devastando las plantillas"

Meliá Hotels International encara 2026 como un año clave. Coincidiendo con su 70 aniversario, la hotelera acelera definitivamente su transformación hacia el segmento de lujo y lifestyle, con un plan de expansión y reposicionamiento que vuelve a situar a Ibiza y Baleares entre sus grandes prioridades.

En una entrevista con Europa Press, el presidente y consejero delegado del grupo, Gabriel Escarrer, avanza que la compañía prevé al menos 28 aperturas hoteleras en 2026 y una inversión conjunta con socios que superará los 575 millones de euros entre 2025 y 2026 para renovar y reposicionar cerca de 50 hoteles.

España tendrá un papel protagonista, con diez nuevas aperturas repartidas entre Baleares, Andalucía y la Comunidad Valenciana. En el archipiélago balear, Meliá reforzará su presencia en destinos de alto valor añadido, con un nuevo hotel en Ibiza y tres más en Mallorca, apostando por un modelo basado en mayor calidad y gasto por turista, más que en volumen de visitantes.

Pese al buen momento del negocio, Escarrer identifica el absentismo laboral como uno de los principales retos del sector en España que están destrozando las plantillas, con tasas que han escalado hasta el 8% de media y picos del 20% en algunas regiones. Para hacer frente a la escasez de personal cualificado, Meliá refuerza su apuesta por la formación y el desarrollo profesional, con el objetivo de convertirse en una marca empleadora de referencia a nivel mundial.

Destinos competitivos

Escarrer defiende que destinos como Ibiza siguen siendo muy competitivos en precios frente a otros mercados de lujo del Mediterráneo y subraya el compromiso “incondicional” del grupo con el mercado español.

A nivel global, Meliá mantendrá su ritmo de crecimiento en el Caribe, el Mediterráneo, Oriente Medio y Asia-Pacífico, además de sumar nuevos hoteles en enclaves exclusivos como Maldivas o Seychelles. El lujo ya representa el 63% de su cartera actual y casi el 80% de los proyectos en desarrollo.

Entre las palancas de crecimiento destacan también las alianzas estratégicas, como la marca ZEL junto a Rafa Nadal o la integración de los hoteles MiM de Lionel Messi —uno de ellos en Ibiza— dentro de The Meliá Collection.

Con una situación financiera sólida y un modelo cada vez más centrado en la gestión hotelera, Meliá afronta su 70 aniversario mirando más al futuro que al pasado, con Ibiza y Baleares como escaparate clave de su apuesta por el turismo premium.