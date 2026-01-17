Magos y ‘muggles’ vuelven a reunirse en la cita más esperada

El Espai Jove de Sant Antoni se convertirá el próximo fin de semana en un escenario mágico con la celebración de WizarDracs, una jornada temática dedicada al universo de Harry Potter que forma parte de la programación de ocio juvenil del municipio. Durante todo el día tanto el sábado como el domingo, magos y muggles se encontrarán en un espacio pensado para el público infantil y juvenil que se ha convertido ya en un clásico de estas fechas en Sant Antoni.

Organizado en colaboración con los Dracs d’Ibiza, WizarDracs propone un completo fin de semana de fantasía en el que los asistentes podrán sumergirse en el mundo de la magia a través de múltiples actividades. El programa incluye juegos de mesa, talleres creativos, gincanas temáticas, partidas de quidditch, y propuestas participativas como el Funkobingo, un Quiz sobre la saga, Chroma, photocall y un concurso de cosplay, que animará a los participantes a caracterizarse como sus personajes favoritos.

La iniciativa busca fomentar la creatividad, el juego compartido y la participación de los jóvenes, al tiempo que se generan espacios de encuentro en torno a referentes culturales ampliamente reconocidos por varias generaciones.

El horario de apertura será el sábado de 11 a 14 horas y de 16 a 21 horas, y el domingo de 11 a 13.30 horas y de 15.30 a 18.30 horas.

Más diversión juvenil en el Freakend XL

La programación del Espai Jove continuará dentro de las fiestas de Sant Antoni con el Freakend XL, que llegará el 1 de febrero de de 12 a 21 horas con una amplia variedad de actividades pensadas para todos los públicos.

Entre las propuestas para este día destacan los torneos y la zona de videojuegos, los concursos de preguntas, los talleres de temática japonesa y una muestra de gastronomía que permitirá a los asistentes acercarse a algunos de los sabores más representativos de Japón. Además, habrá rifas, proyecciones de anime, una pasarela y fotoreclam de cosplay, así como un animado karaoke.