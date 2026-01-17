La catastrófica realidad sobre la pobreza en Ibiza a la que pone cifras el estudio de la Fundación Foessa. Uno de cada cinco residentes se encuentra en exclusión social y del resto, aunque están integrados, «la mayoría está sobre la cuerda floja». Es sólo uno de los datos del ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en la isla de Ibiza’ presentado en la sede del Consell y financiado por la institución insular. «En Ibiza, la exclusión social no es una realidad marginal. Afecta a unas 32.000 personas en términos absolutos», advierte Thomas Ubrich, sociólogo y miembro de Foessa y del equipo de estudios de Cáritas. «Falla el sistema», alertan, y esta radiografía plantea la necesidad de «un cambio profundo de modelo social» en la isla. Hay 8.000 hogares por debajo del umbral de la pobreza severa y 16.000 personas viven en una vivienda insegura por inestabilidad en la tenencia o dificultades reales. Otras 19.000 viven hacinadas o en lugares insalubres o en malas condiciones. Otro dato espeluznante: el 40% de la población vive en integración precaria. «En Ibiza la exclusión social no quita recursos, te quita la salud», advierte el sociólogo de Foessa Thomas Ubrich. Y los más excluidos: niños, mujeres, extranjeros y quienes viven solos.

El acuerdo alcanzado en Formentera por el equipo de gobierno, de Sa Unión, con Gent per Formentera y PSOE, que se abstendrán el martes en la votación para sacar adelante los presupuestos de la institución para el año que viene. Las cuentas, que suben un 8,4%, ascienden a 49.213.000 euros.