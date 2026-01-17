Suciedad, obras y comercios cerrados: el día a día del casco antiguo de Ibiza en invierno

Comercios cerrados, suciedad y obras. Es la estampa con la que los viandantes se encuentran estos días al pasear por los barrios de la Marina y Dalt Vila, en Ibiza. Vecinos y comerciantes afrontan resignados esta situación ante algún turista que contempla una imagen muy alejada del esplendor de Dalt Vila que se muestra en las guías turísticas.

En la mañana de este viernes, una pareja de turistas sube por el casco histórico. Probablemente se marchará con una impresión del conjunto histórico, patrimonio de la humanidad, totalmente diferente a quienes lo visitaron este verano. Nada más entrar por el Portal de ses Taules, en el Mercat Vell, les recibe el olor a orín y la suciedad que se acumula en esta entrada, lo que pinta una mueca de desagrado en la cara de la mujer. Continúan hacia la plaza de Vila, totalmente levantada por las obras de mejora del trazado urbano y de separación de las redes de suministro. No saben si continuar o darse la vuelta hasta que, finalmente, deciden seguir a otros transeúntes que pasean por el estrecho camino que han habilitado los obreros para los viandantes. Finalmente, de nuevo desorientados, preguntan cómo llegar hasta la catedral esquivando las obras.

Suciedad en la entrada a Dalt Vila por el Portal de ses Taules / Vicent Marí

Un barrio fantasma

Como es habitual en esta época del año, no hay ni un comercio abierto en Dalt Vila. Las terrazas de la plaza del Sol sirven ahora de aparcamiento para los vecinos. Tampoco hay ningún supermercado en funcionamiento en la zona. Los vecinos que necesiten algo tienen que bajar, como mínimo, al barrio de la Marina, donde hay una pequeña tienda de comestibles. O adentrarse más en la ciudad para realizar una compra más completa.

En el barrio de la Marina, el Mercat Vell también se encuentra en obras, para desesperación de muchos de los vecinos y comerciantes de la zona. Los vendedores de los puestos del Mercat Vell se desplazaron al comienzo de la reforma a la calle Comte Roselló, entre el passeo de Vara de Rey y el comienzo de la Marina, aunque tan solo uno de los puestos está abierto, atendiendo a varios residentes de la zona y a algún turista que pasea por el barrio. En estas calles más próximas a s'Alamera se ubican los pocos comercios que se encuentran abiertos en enero, en su mayoría son tiendas de ropa, de gafas, farmacias y administraciones de lotería. Dos calles más adelante, el corazón del barrio es un sinfín de calles vacías y locales cerrados.

La cafetería Croissant Show, ubicada en el Mercat Vell, es la única abierta en la zona y dicen estar viviendo un mal invierno. "Se notó muchísimo que bajó el interés en la zona", lamenta Federico, trabajador del establecimiento desde hace cuatro años, quien cuenta que en 2025 vivieron "el peor septiembre y octubre en diez años". "No solo nos afecta a nosotros, sino también al cliente. Vienen y les gusta tomar algo en la terraza, pero ahora, entre la tierra y el ruido justo aquí delante, no se puede disfrutar", lamenta Federico, quien explica que en el local no solo atienden a turistas, sino también a gente local. "Venían trabadores de oficinas a desayunar y es gente que ha dejado de venir desde el comienzo de las obras. Tampoco se ve a ningún vecino pasear, solo entran y salen de casa para ir a otro lado", lamenta el trabajador.

Obras en el Mercat Vell, en el barrio de la Marina / Vicent Marí

Aislados

Federico lamenta también el aislamiento que sufre el barrio de la Marina como consecuencia de las obras. "Las hay aquí delante y también arriba [en la plaza de Vila]. Los vecinos de allí no pueden venir porque tienen que dar un rodeo y los del centro tampoco vienen porque están en obras aquí también. Sentimos que nos hemos quedado aislados", cuenta. El trabajador también denuncia que durante estas navidades "se montó todo en Vara de Rey" y que echó en falta que se instalara algo de iluminación navideña por el barrio. "No se motiva que la gente quiera venir", critica el joven. Otro de los problemas que ve Federico en el barrio es la inseguridad. "Tenemos yonkies que se están drogando, que son los mismo de siempre y ya los conocemos, pero la policía no hace nada", concluye Federico.

Muestra de esta inseguridad que denuncia Federico, varios locales de la zona cuelgan, además del cartel de cerrado hasta la próxima temporada, el cartel de "tienda vacía". Los pocos vecinos que se ven por las calles parece que caminan con prisas, como con ganas de marcharse o de llegar a su destino en lugar de pasear por el barrio. "Me voy corriendo a hacer la compra, tengo que llegar hasta el centro", cuenta uno de los vecinos que sale de su vivienda con un carrito de la compra. A pocas calles de allí se encuentra Daniel, otro vecino que llega a su casa cargado con dos bolsas llenas y una garrafa de agua. Afirma hacer su compra en el Supercor de la calle Ignasi Wallis y venir cargado desde allí. El único supermercado de la zona es la tienda de comestibles Can Font, pero dice que sirve "para alguna cosa más puntual, pero es una tienda pequeña para hacer grandes compras", explica.