Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: "Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial"
Una piscina natural ubicada frente al mar recoge el agua de las rocas
El influencer Kurro Pereia (96.exclusive) ha compartido en redes sociales un vídeo desde un rincón poco conocido de Ibiza, describiéndolo como un lugar “escondido entre la roca y el mar, en plena naturaleza”.
Según cuenta en la publicación, se trata de un manantial utilizado antiguamente por pescadores: “Venían hasta aquí para beber, bañarse y cuidar sus artes, conectando con este rincón como con un regalo sagrado de Ibiza”.
En el vídeo, Kurro Pereira (96.exclusive) también destaca la energía del lugar y el respeto que merece: “Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial… si alguna vez llegas hasta aquí, disfrútalo y guárdalo como el mayor de tus secretos”.
El contenido ha despertado curiosidad entre sus seguidores, muchos interesados en descubrir los espacios más tranquilos de la isla. Por el momento, a pesar de que mucha gente ya haya averiguado el lugar del que se trata, la ubicación permanece secreta para conservar los espacios a los que la explotación turística aún no han llegado.
