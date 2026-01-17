Agua bendita y agua de lluvia para gatos, conejos y los perros de la Guardia Civil en Sant Antoni

Sant Antoni celebra su día grande con tradición y amor por las mascotas en una fiesta que se caracteriza por la tradicional bendición del obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas, a los más peludos. La jornada obligada a cambios debido a las lluvias, con los actos trasladados del Passeig de ses Fonts a los alrededores de la iglesia y el desfile de carros finalmente suspendido. A pesar de esto, la lluvia dio un breve respiro y permitió celebrar la procesión, la bendición de mascotas y la exhibición de ball pagès en el exterior de la iglesia sin mayor problema.

Minutos antes de las 12 horas, cuando está previsto el comienzo de la misa solemne oficiada por el obispo, se comienzan a ver algunas mascotas por los alrededores de la iglesia. La mayoría son perros de tamaño pequeño, abrigados en muchos casos con abrigos e impermeables. Algunos se resguardan en el porche, mientras que otros se preguntan si pueden acceder con ellos al interior para escuchar la misa. "¿Se podrá entrar, no veo ningún animal dentro", pregunta una mujer, caniche en brazos, a su marido. Finalmente ambos encuentran un par de sitios y deciden sentarse. Poco después lo hará también una familia con dos chihuahuas.

Suenan las campanas y entra a la iglesia de Sant Antoni la comitia encabezada por la colla de ball pagès de Can Bonet seguida por sacerdotes, el obispo y las autoridades políticas, de la Guardia Civil y la Policía Local, entre las que se encuentran el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra; la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu; el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, o el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí. También están presentes diputados del parlament balear y el senador autonómico de Ibiza.

Una cruz del siglo XIV

"La misa de esta ocasión es especial", dice Toni Riera, decorador ibicenco que acude a la ceremonia. "La cruz del centro de la mesa, es una obra de gótico florido del siglo XIV que es la primera vez que se utiliza en una misa", cuenta. Una pieza cedida por Francisco Izquierdo, cuya familia poseía una capilla en Barcelona, y el propio Riera.

El obispo Vicent Ribas es el encargado del sermón de la misa, que versa sobre la codicia y la riqueza y en el que no duda en citar el recientemente publicado informe de la Fundación Foessa sobre la exclusión social en Ibiza. "El peligro no está en tener cosas, sino en vivir solo para tener cada día más y más", explica en el obispo, quien advierte de que "esta avaricia es resultado de un vacío interior y de sentido". Durante su intervención, se escuchan gruñidos de perros procedentes del exterior del templo. Por algún motivo, varios parecen haberse enzarzado en un conato de pelea perruna. "Parece que los animales no están muy contentos hoy", bromea el obispo, provocando la risa entre alguno de los feligreses.

La caniche Cora, esperando el momento de la bendición / Toni Escobar

La esperada bendición de mascotas

Concluida la misa, la tregua de la lluvia permite sacar en procesión a Sant Antoni por los alrededores de la iglesia. Tras esta, llega el momento más esperado para muchos de los asistentes: la bendición de sus mascotas. Juan acude con su hija por primera vez a este acto. "Siempre coincide que me toca trabajar, así que hemos aprovechado esta vez que tenía el día libre para venir", comenta satisfecho. Están ahí para una doble bendición: la de su perro Nero y la de su conejo Galleta, que se acurruca entre los brazos de la pequeña.

Momento de la bendición de mascotas en Sant Antoni / Toni Escobar

También la Guardia Civil espera la bendición de dos de sus perros de servicio, uno de ellos es Krisi, una cachorra de apenas unos meses que está aún en fase de entrenamiento (para detección de dinero en los equipajes) y lo vive todo como un juego. "Ha encontrado un nuevo amigo ahora y solo piensa en jugar", cuenta sonriente Raquel, guardia civil encargada del adiestramiento de la pequeña peluda. Junto a ellas está Bono, un pastor alemán ya adulto especializado en la detección de drogas y que pasa el rato concentrado en uno de sus juguetes. "Entrenarlos requiere un trabajo muy constante y de mucha repetición de ejercicios para que aprendan", explica Raquel.

Cora es un caniche menudo, de color marrón claro y de apenas un año y medio que descansa en los brazos de su dueña. "Se ha mojado las patitas y no le gusta la lluvia", explica la mujer. Entre tantos perros, música de castañuelas y xeremies y campanas de la iglesia, se encuentra en los brazos de Juanita Eulises, un gato que, aunque tranquilo, permanece con los ojos bien abiertos mirando todo a su alrededor. Su tamaño, más grande que alguno de los perros que asisten a la bendición de mascotas, y su color recuerdan a Garfield. "Es muy bueno, muy tranquilo y se porta siempre muy bien", explican Ana y Juanita, dueñas del felino. "Solo hace que comer y dormir", ríen. Eulises fue adoptado hace justo un año después de que sus antiguos dueños fallecieran. Este sábado acuden por primera vez a bendecirle.

El gato Eulises, en brazos de Juanita / Toni Escobar

El esperado momento llega y cerca de una veintena de mascotas desfilan ante el obispo, quien les salpica ligeramente la cabeza con el agua bendita. La reacción de los animales, muchos de llos sobresaltados o sorprendidos, alegra a la multitud que observa el espectáculo. Uno de los chihuahuas abrigados con un impermeable termina con la lengua fuera, relamiéndo las gotas de agua bendita que se le han quedado en el morro. Un border collie, se intenta escabullir de los brazos de su dueño mientras el obispo se dispone a bendecirle. A otro can lo tienen que arrastrar con la correa para acercarse al obispo. Parece que, tras ver lo que ocurre, decide no participar, aunque finalmente su dueño lo coge en brazos y no puede escapar a su destino. El gato Eulises, por su parte, permanece con el mismo temple con el que ha estado todo el rato, impasible a las gotas de agua.

La jornada concluye con una exhibición de ball pagès de la colla de Can Bonet, que termina justo a tiempo. Antes de que se vuelva a animar la lluvia.