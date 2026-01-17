Festival Mal del Cap: poesía contemporánea en Can Jordi con Jessica Ferrer y Paloma Chen

El XI Festival Mal del Cap Narratives Mal Dites d’Eivissa continúa su programación el próximo jueves 22 de enero con una velada dedicada a la poesía contemporánea en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la isla, Can Jordi Blues Station, según informa en una nota la organización. Bajo el título 'En voz alta', el recital reunirá a la poeta ibicenca Jessica Ferrer y a Paloma Chen, poeta y periodista galardonada con el Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande. El encuentro propone un diálogo poético en directo que combina lectura, reflexión y conversación, en un formato cercano y accesible al público.

Jessica Ferrer se ha consolidado como una de las voces jóvenes más relevantes del panorama poético balear, con una obra que explora la identidad, el territorio y la experiencia vital desde una mirada íntima y contemporánea. Por su parte, Paloma Chen es una de las autoras más destacadas de la nueva poesía estatal, con textos que abordan la identidad cultural y la memoria desde una perspectiva crítica y personal.

Entrada gratuita

La actividad tendrá lugar el jueves 22 de enero en Can Jordi Blues Station y la entrada será gratuita hasta completar aforo. Esta cita se enmarca en la filosofía del Festival Mal del Cap de acercar la cultura contemporánea a todos los públicos. El certamen se prolongará hasta el mes de marzo con una programación que incluye literatura, poesía, cine, humor, música y cortometrajes, apostando por propuestas culturales independientes y por la desestacionalización cultural durante los meses de invierno en Ibiza.

La undécima edición del festival cuenta con el apoyo de Turismo de Ibiza, Caixa Colonya, el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Sant Josep, así como los departamentos de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Ibiza. Además, colaboran entidades y espacios como Casa Lucas, Hotel Royal Plaza, Hostal Boutique La Curandera de las Salinas, el Centro Cultural de Can Jeroni, Es Xiringuito de Figueretes, Verser Hoteles, Sa Cultural, Can Jordi Blues Station, Vila Jove C19, Make Sound, IMAM Comunicación, Can Alfredo, Hostal La Torre y Grupo Mambo.

Tras esta actividad, el XI Festival Mal del Cap continuará su programación de enero con la presentación del ensayo 'Deshacer el ridículo', a cargo de su autor Julián Génisson, el día 29 en la librería Sa Cultural, y con la proyección de la película 'Balearic' y un coloquio con su director, Ion de Sosa, el día 30 en el auditorio de Can Jeroni.