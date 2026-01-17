Federico, trabajador en la Marina en Ibiza: "Tenemos yonkies que se drogan y la policía no hace nada"

"Tenemos por el barrio varios yonkies, que son los mismos de siempre y ya los conocemos, pero la policía no hace nada", denuncia Federico, trabajador de la cafetería Croissant Show en el barrio de la Marina de Ibiza, desde hace cuatro años, cansado de la degradación que sufre el barrio. "Parece que a la policía le falte poder para actuar. Cuando van, hablan con ellos como si fueran amigos y luego los dejan ir como si nada", lamenta el trabajador, quien denuncia que desmotiva a la gente para visitar el barrio.

"Van pidiendo monedas, se drogan, la gente no quiere venir", denuncia Federico, quien también explica que desde el comienzo de las obras en el Mercat Vell "hemos tenido el peor septiembre y octubre de 2025". Su cafetería es de las pocas que permanecen abiertas durante todo el año en la Marina, aunque, según Federico, «se notó muchísimo que bajó el interés en la zona». «No solo nos afecta a nosotros, sino también al cliente. Vienen y les gusta tomar algo en la terraza, pero ahora, entre la tierra y el ruido justo aquí delante, no se puede disfrutar», lamenta el trabajador, quien explica que en el local no solo atienden a turistas y visitantes ocasionales, sino también a vecinos y gente de la zona ya, habitual «Venían trabadores de oficinas a desayunar y es gente que ha dejado de venir desde el comienzo de las obras. Tampoco se ve a ningún vecino pasear, solo entran y salen de casa para ir a otro lado», lamenta Federico.

Las obras han provocado un sentimiento de "aislamiento" entre los trabajadores y vecinos de la zona. «Tenemos obras aquí delante y también arriba [en la plaza de Vila]. Los vecinos de allí no pueden venir porque tienen que dar un rodeo y los del centro porque aquí también hay obras", lamenta.