Exclusión social en Ibiza: 359 encuestas con datos de 869 personas

Para elaborar el ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en la isla de Ibiza’ se realizaron encuestas presenciales, mediante una entrevista personal, entre el 8 de febrero y el 14 de julio de 2024. Los entrevistadores, «previamente formados para la realización de la tarea», trabajaron en 31 rutas repartidas en los cinco municipios de Ibiza. Tras el proceso de «supervisión y depuración final», la muestra definitiva de hogares de la isla quedó conformada por 359 encuestas que aportan información sobre 869 personas. Aunque se entrevistó a residentes en asentamientos, no se incluyó sus respuestas en la encuesta, por lo que la gravedad de sus resultados podría ser aún mayor.

El informe, según sus autores, plasma «el modelo de cohesión social en Ibiza en comparación con España y Balears», y aspira a «abrir un debate sobre cómo abordar los desafíos que enfrentamos como sociedad».

Un momento crucial

A juicio de quienes lo han elaborado, vivimos «un momento crucial para construir un futuro más inclusivo, donde el bien común guíe el rediseño de un nuevo modelo de convivencia» de la isla. De momento, en su primera edición revela «un contexto singular, marcado por un fuerte peso de la integración precaria y un amplio alcance de la exclusión social, pero con una reducida presencia de la pobreza monetaria».

«Poco más de un tercio de la población ibicenca disfruta de una situación ajena a las problemáticas de exclusión social»

Una isla en la que «es significativamente mayor la proporción de personas que se encuentran en situación de integración precaria que en integración plena, mientras que la exclusión social alcanza a una de cada cinco personas». Ibiza, esa isla de la opulencia turística en la que «poco más de un tercio de la población ibicenca disfruta de una situación ajena a las problemáticas de exclusión social».