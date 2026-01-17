Exclusión en Ibiza: «El alquiler turístico ilegal reduce drásticamente la oferta residencial»

Aunque el Consell asegura que en 2025 ganó la batalla contra el alquiler turístico ilegal al desmantelar la oferta presente en plataformas como Airbnb, el ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en la isla de Ibiza’ de la Fundación Foessa incide en que «la proliferación de alquileres turísticos ilegales ha reducido drásticamente la oferta de vivienda residencial». Si bien las entrevistas de este informe se recogieron durante 2024, ya entonces se había comenzado a despejar esas plataformas de los anuncios ilegales, que dados los datos aparecidos en las estadísticas del INE y el Ibestat, parece que se mantuvieran en el mercado usando otros canales de venta.

Insiste el estudio de Foesssa en que el modelo turístico en Ibiza, «si bien es el principal motor económico de la isla al generar empleo e ingresos, presenta efectos adversos que comprometen su sostenibilidad social y ambiental». Por ejemplo, provoca «una masificación que satura infraestructuras, ejerce una fuerte presión sobre los recursos naturales y encarece el coste de vida, especialmente el de la vivienda», lo cual genera «tensiones sociales y un creciente malestar entre los residentes».

Economía sumergida

«La economía sumergida -subraya el informe-, estrechamente vinculada al turismo, fomenta la precariedad laboral, especialmente entre migrantes en situación irregular, que carecen de derechos laborales, acceso a la sanidad o a una vivienda digna». La «proliferación de alquileres turísticos ilegales» ha reducido la oferta de vivienda residencial, «disparando los precios y empujando a la población local a condiciones de exclusión habitacional, como infraviviendas, hacinamiento o asentamientos informales».

«Muchas personas viven en condiciones inhumanas o en situaciones de inseguridad residencial, con contratos inestables, subidas de alquiler abusivas o desalojos forzados durante la temporada turística»

La dimensión social de este problema «es crítica», abunda el estudio de Foessa: «Muchas personas viven en condiciones inhumanas o en situaciones de inseguridad residencial, con contratos inestables, subidas de alquiler abusivas o desalojos forzados durante la temporada turística». Muchos se ven obligados a compartir pisos «con personas desconocidas, generando hacinamiento y pérdida de intimidad». El subarriendo de habitaciones ya es una opción frecuente, «incluso para familias enteras, aunque suele estar marcado por la informalidad» (carencia de contrato), lo cual expone a los inquilinos «a abusos, precios inflados y condiciones de habitabilidad deficientes». La convivencia, alerta, «puede derivar en conflictos, restricciones injustas e incluso situaciones de violencia».

Y como consecuencia, «los más vulnerables, como los trabajadores migrantes irregulares, quedan completamente fuera del sistema de protección social». Desamparados.

Chabolismo

Aunque no se incluyen sus respuestas en la encuesta, para elaborar el informe han visitado asentamientos y han entrevistado a sus habitantes. Allí han comprobado que vive «una población diversa, desde trabajadores del sector servicios hasta profesionales como docentes o policías, muchos con ingresos, pero sin posibilidad de alquilar». No son pobres, pues tienen un sueldo, pero como si lo fueran, pues se ven abocados a residir en campamentos chabolistas, «en condiciones extremadamente precarias, sin acceso adecuado al agua, la electricidad o higiene, y con alta inseguridad tanto física como emocional».

Llegar a esa situación «marca un punto de no retorno que dificulta profundamente cualquier posibilidad de recuperación o reintegración en condiciones dignas»

La vida en los asentamientos implica «constante desplazamiento, falta de estabilidad y una convivencia incierta y muchas veces peligrosa». Y siempre bajo la amenaza de la meteorología, del «calor, la lluvia o el frío», que afectan letalmente a la salud.

Y quienes habitan en infraviviendas (casas abandonadas, chabolas o estructuras improvisadas) se enfrentan también a «condiciones insalubres y peligrosas, con materiales defectuosos y sin servicios básicos». Generalmente, son personas «beneficiarias de prestaciones sociales y representan el grupo más excluido del sistema». Llegar a esa situación «marca un punto de no retorno que dificulta profundamente cualquier posibilidad de recuperación o reintegración en condiciones dignas».