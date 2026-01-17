Residentes en las islas, entre las víctimas de las estafas online con mascotas de una red criminal que tenía aislado a un octogenario

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar a través de falsos anuncios de venta y adopción de mascotas por internet. Han sido víctima de ella algunos residentes en Baleares y se cuentan numerosos afectados en provincias de prácticamente toda España. En el marco de la operación Magna-Vallis, los agentes han detenido a 19 personas —18 en Bizkaia y una en Burgos— e investigan a otras tres por su presunta implicación en los hechos.

Entre las 121 víctimas de estafa identificadas figuran residentes en las islas, junto a personas de Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería y otras muchas provincias. Además, se han detectado diez casos de usurpación de identidad, lo que amplía el alcance del daño causado por la organización.

Según la investigación, los estafadores publicaban anuncios fraudulentos en plataformas digitales ofreciendo animales a bajo precio o en supuesta adopción urgente. Una vez contactaban con las víctimas, les exigían pagos progresivos bajo distintos pretextos —vacunas, transporte, microchip, jaula o documentación—, que se realizaban mediante bizum o transferencias bancarias. Para ocultar el rastro del dinero, utilizaban el método conocido como smurfing, fraccionando los cobros en micro pagos.

Un anciano retenido

Uno de los aspectos más graves del caso es que tres miembros del grupo, pertenecientes a un mismo clan familiar, mantenían bajo su control a un hombre octogenario, al que habrían aislado de su entorno y obligado a ejercer la mendicidad. Además, le abrieron numerosas cuentas bancarias que servían como soporte para efectuar las estafas.

La Guardia Civil ha detectado 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la red, todas ellas bloqueadas judicialmente. El importe defraudado superaría los 36.000 euros, aunque la investigación ha revelado que parte del dinero, junto con prestaciones sociales cobradas de forma presuntamente indebida, fue destinado a inversiones en criptomonedas, cuyo valor actual rondaría los 55.000 euros.

La mayoría de los implicados no justificaban actividad económica y percibían ayudas públicas como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras prestaciones autonómicas. Se estima que el fraude relacionado con estas ayudas podría superar los 560.000 euros.

A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión.

Desde la Guardia Civil recuerdan que la compra de mascotas por internet es legal en España, siempre que se realice a través de criadores o centros autorizados y cumpliendo la normativa de bienestar animal. Recomiendan desconfiar de precios excesivamente bajos o de la presión por realizar entregas urgentes, exigir siempre la documentación del animal y del criador, solicitar la cartilla veterinaria y el microchip, y evitar los pagos por adelantado o mediante transferencias y plataformas de pago online.