El espíritu ‘hippy’ vuelve a caldear el invierno

En las semanas más frías del año, Sant Antoni enciende siempre una fuente de calor en su Super Flower, la fiesta más esperada por muchos residentes (ibicencos y extranjeros) en la isla. Y eso fue lo que ocurrió el pasado sábado, cuando cientos de personas desempolvaron sus complementos más disparatados para unirse al evento hippie que ya comparten varias generaciones en Ibiza. Música, baile y mucha animación llenaron el Passeig de ses Fonts prácticamente durante todo el día.

Ambientazo en Sant Antoni el sábado por la noche. | FOTOS: J.A. RIERA

Si por la mañana los más pequeños disfrutaron de la Mini Flower en el Passeig de ses Fonts con pintacaras, talleres y animación infantil, por la tarde fueron los jóvenes quienes fusionaron la cultura friki y la esencia retro en el Espai Jove con el encuentro FlowerFreak.

DJ Pharma dándolo todo sobre el escenario. |

La Flower ‘de los mayores’, por la noche

Pelucones y grandes gafas de sol en la fiesta más esperada del invierno.

Fue en torno a las siete de la tarde cuando Javi Box encendió la mecha de la Super Flower, ofreciendo una de esas sesiones que representan a la perfección la época hippie. El DJ, todo un icono del sonido Flower, precedió a Pharma, quien lo dio todo sobre el escenario y se ganó una vez más al público, que no dejó de bailar y cantar los éxitos de los 60 y 70. Más tarde llegaría Sr. Cardona, en una noche en la que la buena energía llegó a gran parte del Passeig de ses Fonts.

Un grupo de amigas dispuestas a pasarlo en grande en la Super Flower.

El público, entregado desde el principio hasta el fin, desplegó para la noche todo tipo de complementos: grandes gafas de sol de colores, pelucones de los más diversos peinados, coronas de flores de todas las tonalidades y tamaños, coloridos collares más hawaianos que hippies, chaquetas de ornamentos florales y hasta un enorme penacho indio. Todo vale para sumarse a la fiesta más emblemática del invierno en Sant Antoni, donde la ambientación y la animación no faltaron durante la noche.

Símbolos de paz y amor y muchas flores en Sant Antoni.

La ornamentación navideña convivió durante la velada con las banderolas y las guirnaldas de flores de la Super Flower. Las casetas del paseo también se decoraron para la ocasión.