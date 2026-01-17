Edicions Aïllades publica la segunda edición de la obra más singular de Ramon Mayol

Edicions Aïllades anuncia la publicación de la segunda edición de 'El llenguatge de les ones i altres relats' de Ramon Mayol, un volumen que consolida la trayectoria del autor como una de las voces más singulares de la narrativa breve contemporánea de las Pitiusas. El libro reúne una selección revisada y ampliada de los relatos aparecidos originalmente en 'Vintidotze', ahora reorganizados bajo un nuevo enfoque narrativo y acompañados por las fotografías de Joaquim Seguí.

La isla como escenario y metáfora

"Los relatos de Ramon Mayol destacan por una mirada lúcida, sobre la transformación del territorio, la fragilidad de la naturaleza y las tensiones entre la vida tradicional y los cambios acelerados de las últimas décadas. Sus personajes se mueven entre lo cotidiano y lo extraordinario, atrapados entre la nostalgia de lo que fue y la necesidad de reinventarse en un entorno que ya no es el mismo", señalan desde Edicions Aïllades.

"Los escenarios —huertos, caminos, torres defensivas, calas o salinas— resultan profundamente reconocibles para el lector local y funcionan, al mismo tiempo, como espacios simbólicos donde lo real se mezcla con lo mítico. Cada relato se apoya en giros narrativos precisos y sorprendentes, una de las señas de identidad del autor, que conducen a cierres reveladores y cargados de significado", continúa la editorial, que añade: "La prosa de Mayol es fresca, directa y musical, impregnada de la cadencia del catalán ibicenco y de la sensibilidad de un narrador que observa, escucha y transforma la realidad en literatura. A lo largo del libro se mantiene una reflexión constante sobre la identidad y la pérdida, sin renunciar nunca al humor ni a la ternura".

Un diálogo poético

El volumen se completa con las fotografías de Joaquim Seguí, que aportan "un potente contrapunto visual". Sus imágenes no ilustran los relatos de manera literal, sino que dialogan con ellos desde la sugerencia y la poesía, ampliando la experiencia de lectura.

La edición incluye también prólogos de Marià Torres, Josep Maria Nadal Suau y Jorge Morales, que contextualizan la obra desde perspectivas complementarias: la memoria personal y colectiva, la crítica literaria y la mirada artística.

Doble presentación en Ibiza y Formentera

Con motivo de la publicación, El lenguaje de las olas y otros relatos se presentará en dos actos abiertos al público:

Es far de ses Coves Blanques en Sant Antoni: jueves 22 de enero, a las 19 horas. Presentan: Marià Torres, doctor en Filología Catalana, y Marcela Friederichs, filóloga.

en Sant Antoni: jueves 22 de enero, a las 19 horas. Presentan: Marià Torres, doctor en Filología Catalana, y Marcela Friederichs, filóloga. Biblioteca Insular Marià Villangómez en Sant Francesc, Formentera: jueves 29 de enero, a las 19.30 horas. Presenta: Neus Costa Mayans.

En ambas presentaciones, el autor compartirá con los asistentes el proceso de revisión de los relatos, la evolución de su escritura a lo largo del tiempo y el diálogo entre texto e imagen que articula esta nueva edición.

Durante los actos también se dará a conocer 'Balearen', una reciente publicación de la editorial vienesa Wersen que incluye dos relatos de Ramon Mayol traducidos al alemán. Esta presencia en el ámbito centroeuropeo confirma el creciente interés por la literatura pitiusa y la capacidad de estos textos para conectar con lectores de otros contextos culturales.

Con esta doble cita literaria, Edicions Aïllades reafirma su compromiso con la literatura contemporánea y con la difusión de voces que preservan, revisan y renuevan el imaginario de las Illes Balears.