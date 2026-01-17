Un día marcado por el amor a los animales

En el ritmo pausado del invierno en Ibiza, las fiestas de Sant Antoni se abren paso para proponer un calendario de actividades pensadas para todos los públicos. Será precisamente hoy, 17 de enero, cuando la localidad rinda homenaje al patrón, con un programa tradicional que puede tener modificaciones en caso de lluvia.

Celebración con vertiente religiosa

La jornada arrancará con la misa en honor a Sant Antoni, que comenzará a las 12 del mediodía en la iglesia. Después está prevista la tradicional procesión, seguida del desfile de carros y la esperada bendición de animales, así como la actuación de ball pagès a cargo de sa colla de Can Bonet.

La previsión meteorológica obligó ayer al Ayuntamiento de Sant Antoni a buscar alternativas en caso de lluvia. Si el tiempo se complica, todos los actos se realizarán en la iglesia de Sant Antoni o su entorno, y se suspenderá el desfile de carros. Si no llueve en el momento de la celebración, la programación seguirá su ubicación inicial: la bendición de animales en el Passeig de la Mar y el ball pagès frente al mercado del Passeig de ses Fonts, que finalizará con una degustación popular de buñuelos y vino, manteniendo vivas las tradiciones que definen esta festividad.

La meteorología continuará marcando la celebración de las actividades, que inicialmente estaba previsto que continuara por la tarde, a partir de las 19 horas, con El Paripé Tardeo, una de las propuestas más animadas del día del patrón. Considerado uno de los mejores tardeos de España, este espectáculo ofrecerá rumba y música pensada para cantar y bailar, siempre que la lluvia lo permita (el consistorio decidirá horas antes si mantiene o cancela la actuación).

El deporte también tendrá su momento este 17 de enero con el Trofeo de Karate Festes de Sant Antoni, que se celebrará en el polideportivo de Ses Païsses, reuniendo a jóvenes deportistas en una competición que ya es un clásico dentro del calendario festivo.

Con esta variada programación, Sant Antoni de Portmany invita a residentes y visitantes a disfrutar de un día completo de fiesta, tradición y convivencia en uno de los eventos más representativos del calendario invernal ibicenco.