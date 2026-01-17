Deporte, diversión y la posibilidad de ganar un viaje

La Marcha Cicloturista des Porquet vuelve el 1 de febrero para aunar deporte y diversión en una jornada abierta a todos. El Passeig de ses Fonts será el punto de encuentro, desde donde ciclistas o patinadores comenzarán un recorrido que los llevará por los alrededores de Sant Antoni, Buscastell y Forada. La salida será a las once de la mañana, aunque previamente se celebrarán la Baby Cursa y la Mini Cursa, para fomentar la participación de los más pequeños.

La cita cicloturista está pensada para todos los públicos, diseñada para que todo el mundo pueda disfrutar de una jornada lúdico-deportiva en la que, además, se invita a los asistentes a participar disfrazados. ¡Los más originales tendrán premio! El participante que lleve el mejor disfraz en categoría infantil se llevará una bicicleta, mientras que el disfraz de adulto más original será galardonado con un viaje de un fin de semana para dos personas a un parque temático. La inscripción cuesta cuatro euros, y con el dorsal se entra en el sorteo de diferentes regalos. Parte de los beneficios se destinará a APAAC.