El casco histórico de Ibiza se queda sin agua este lunes: estas son las calles afectadas

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de una suspensión temporal del suministro de agua en la zona de Dalt Vila como consecuencia de la ejecución de trabajos de mejora en la red de abastecimiento. Según el aviso difundido por Aqualia, empresa concesionaria del servicio, el corte de agua se producirá este lunes 19 de enero entre las 9 y las 14 horas. Durante este intervalo se verán afectadas varias calles del casco histórico: sa Carrossa, General Balanzat, plaza dels Desamparats, Ignaci Riquier y Sant Rafel.

Desde Aqualia y el Ayuntamiento de Ibiza han pedido disculpas por las molestias que esta interrupción pueda ocasionar a los vecinos y negocios de la zona y han recordado que estos trabajos tienen como objetivo mejorar el servicio de abastecimiento de agua. La empresa recomienda a los usuarios afectados que tomen las precauciones necesarias durante el horario previsto del corte.

Actualmente, el Ayuntamiento de Ibiza ejecuta las obras de renovación y adecuación de sa Carrossa, la calle General Balanzat y la plaça de Vila. Los trabajos, que se alargarán durante unos seis meses, tienen como objetivo modernizar las infraestructuras y "mejorar la experiencia" de los peatones y vehículos que transitan por esta zona. Las obras comenzaron en noviembre de 2025.

"Actuación clave"

Con un presupuesto total de 1.873.533 euros, el proyecto supone "una actuación clave" para la mejora del trazado urbano histórico. La intervención prevé la renovación de infraestructuras obsoletas, la instalación de nuevas redes separativas y de suministro, así como la sustitución de los pavimentos y acabados actuales, tal y como informó el Consistorio.

Otro de los puntos destacados es la mejora energética del alumbrado público, con la incorporación de sistemas más eficientes y sostenibles, que respetarán en todo momento los elementos históricos que caracterizan esta área protegida. Además, se contempla la adaptación del espacio público a los requisitos de accesibilidad para favorecer un entorno más seguro e inclusivo.

El ámbito de actuación alcanza la plaça de Vila, el espacio urbano de sa Carrrossa y la calle General Balanzat hasta su enlace con la calle Santa Maria.

Durante el periodo de ejecución de las obras ha quedado prohibido el estacionamiento de vehículos en las calles afectadas, lo que dificulta aún más el aparcamiento a los residentes de un barrio con escasas plazas de 'parking'.