Especial Fiestas de Sant Antoni | Cine
Continúa el ciclo de cine alternativo Zinètic hasta el mes de marzo
El ciclo Zinètic encara la recta central de su X edición en el Cine Regio de Sant Antoni. Este ciclo de cine alternativo impulsado por Juanjo Ribas y Josep Sendra, que se estrenó en noviembre, se extenderá hasta el 27 de marzo de 2026. Las películas que todavía faltan por exhibir son ‘Father Mother Sister Brother’, el 23 de enero; ‘No Other Choice’, el 13 de febrero ; ‘Decorado’, el 27 de febrero; ‘O agente secreto’, el 13 de maro; y para cerrar, el 27 de marzo, ‘O último azul’.
