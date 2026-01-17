Josep Lluís Joan, técnico de promoción agroalimentaria del Consell de Ibiza: «El campeonato de Sant Antoni ha dado al arroz de matanzas el valor que se merece»

Cuando arrancó en 2013, con apenas nueve concursantes del barrio, nadie se imaginaba el éxito que acabaría teniendo el Campeonato Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni, el primer certamen gastronómico de Ibiza y el más multitudinario. Esta iniciativa pionera, impulsada por Kantaun con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni, y otros concursos gastronómicos que han surgido a partir de la buena acogida de esta propuesta, han ayudado a que la cocina tradicional de Ibiza y Formentera gane relevancia. Es lo que afirma Josep Lluís Joan, técnico de Promoción de la Calidad Agroalimentaria del Consell de Ibiza, haciendo mención, en concreto, al plato protagonista de una de las citas más populares de las fiestas patronales de Sant Antoni.

«El Campeonato Mundial de Arroz de Matanzas ha sacado a este plato de su contexto habitual dándole el valor que se merece», asegura. «Hace unos años, el arròs de matances lo podías encontrar en las cartas de algún restaurante, pero es que ahora está en muchos y diría que eso ha sido por influencia del certamen de Sant Antoni», señala.

Imagen de archivo del Concurso mundial junior proviaje de estudios de arroz de matanzas. / Vicent Mari

Juan, al que le han propuesto en más de una ocasión formar parte del jurado sin éxito, también alaba que haya una versión júnior, gracias a la cual la población infantil y juvenil ha empezado a conocer la existencia de un plato del que la mayoría hasta entonces no sabía nada. «Es una iniciativa impresionante para acercar la tradición culinaria ibicenca a la gente», reitera.

El impacto en las carnicerías

Asegura el técnico del Consell de Ibiza que los días antes del Campeonato Mundial de Arroz de Matanzas, cuya decimotercera edición se celebra el próximo 7 de febrero, las carnicerías de la isla, sobre todo las que tienen producto local, notan la subida de clientela y «cada vez más» porque el concurso ha ido creciendo. Lo confirman, entre otros, Aitor García, el encargado de Carn & Coop, en Vila. «La misma semana del campeonato nos visitan unos cuantos participantes para comprar o hacernos encargos. Tenemos tres o cuatro clientes fijos que vienen cada año o mandan a sus padres, aprovechando sus conocimientos de la receta, para que compren los ingredientes», detalla. «Se llevan pollo payés y costilla de cerdo ibicenc y los que preparan el caldo con tiempo también compran gallina», añade.

En el Supermercado Es Cucó, en el municipio de Sant Josep, también reciben bastante clientela en busca de los ingredientes para elaborar la receta en el concurso de Sant Antoni. «Se suelen llevar magro de cerdo y costilla, pollo payés y gallina y algunos también lengua de cerdo, además de higaditos de pollo para la picada y verduras». Lo explica Miquel Bonet, propietario del establecimiento, que ha participado en varias ediciones de este certamen y que ganó la de 2020 con sus compañeros de Aires des Pla de Corona.