En busca del mejor arroz de matanzas del mundo cocinado en Sant Antoni

Sant Antoni volverá a situar la gastronomía tradicional ibicenca en el centro de su programa de fiestas con la celebración del XIII Concurso Mundial de Arroz de Matanzas, que tendrá lugar el sábado 7 de febrero, precedido el viernes 6 por la tercera edición del certamen júnior.

Un niño echa el arroz en el concurso infantil de 2025. | | VICENT MARÍ

Este año, el concurso principal incorpora premios en metálico para los equipos mejor clasificados, con dotaciones de 750 euros para el primer puesto, 500 euros para el segundo y 250 euros para el tercero, que se suman a los galardones tradicionales. La jornada se completará con un arroz popular, actuaciones musicales, acciones solidarias, animación, exhibiciones de ball pagès y la posterior entrega de premios. En definitiva, el buen ambiente está garantizado durante todo el día.

Como complemento al certamen principal, el viernes 6 de febrero, a partir de las 11.00 horas, la plaza de s’Era d’en Manyà acogerá el III Concurso Mundial de Arroz de Matanzas Júnior para recaudar fondos para viajes de estudios. Este certamen va dirigido a centros educativos de Primaria y Secundaria de la isla, con equipos formados por alumnos acompañados de adultos. La participación es gratuita y las inscripciones pueden formalizarse hasta el 23 de enero a través del correo electrónico festes@santantoni.net.

El certamen principal es uno de los eventos más emblemáticos del programa de las fiestas de Sant Antoni y una cita destacada dentro del calendario gastronómico de las Pitiusas.