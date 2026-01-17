Especial Fiestas de Sant Antoni | 6 y 7 de febrero
En busca del mejor arroz de matanzas del mundo cocinado en Sant Antoni
El concurso celebra su XIII edición con premios económicos que llegan hasta los 750 euros que se llevará el equipo ganador
Sant Antoni volverá a situar la gastronomía tradicional ibicenca en el centro de su programa de fiestas con la celebración del XIII Concurso Mundial de Arroz de Matanzas, que tendrá lugar el sábado 7 de febrero, precedido el viernes 6 por la tercera edición del certamen júnior.
Este año, el concurso principal incorpora premios en metálico para los equipos mejor clasificados, con dotaciones de 750 euros para el primer puesto, 500 euros para el segundo y 250 euros para el tercero, que se suman a los galardones tradicionales. La jornada se completará con un arroz popular, actuaciones musicales, acciones solidarias, animación, exhibiciones de ball pagès y la posterior entrega de premios. En definitiva, el buen ambiente está garantizado durante todo el día.
Como complemento al certamen principal, el viernes 6 de febrero, a partir de las 11.00 horas, la plaza de s’Era d’en Manyà acogerá el III Concurso Mundial de Arroz de Matanzas Júnior para recaudar fondos para viajes de estudios. Este certamen va dirigido a centros educativos de Primaria y Secundaria de la isla, con equipos formados por alumnos acompañados de adultos. La participación es gratuita y las inscripciones pueden formalizarse hasta el 23 de enero a través del correo electrónico festes@santantoni.net.
El certamen principal es uno de los eventos más emblemáticos del programa de las fiestas de Sant Antoni y una cita destacada dentro del calendario gastronómico de las Pitiusas.
- Herido grave tras ser atropellado por un coche a gran velocidad en Ibiza
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
- Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
- Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza
- Vuelve a Vara de Rey un elemento icónico de Ibiza
- Cambio de tiempo en Ibiza: esta es la previsión de la Aemet para el fin de semana