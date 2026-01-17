Brigadas de voluntarios para limpiar la bahíay sa Talaia

Las fiestas son siempre un pretexto para celebrar, pero también una oportunidad para concienciar de la importancia de cuidar el medio ambiente. Por ello, Sant Antoni ha organizado dos jornadas de limpieza del entorno: la primera se centrará en el fondo marino, y tendrá lugar el 1 de febrero a las 10 horas (encuentro en el faro del muelle nuevo); la segunda, más accesible a todos, será la Neteja de sa Talaia, que se celebrará el día 15 también a las 10 horas (encuentro en la rotonda bajo sa Talaia).