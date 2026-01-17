Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Brigadas de voluntarios para limpiar la bahíay sa Talaia

Un numeroso grupo de gente en la última limpieza de sa Talaia. | | J.A. RIERA

Diana Blesa

Ibiza

Las fiestas son siempre un pretexto para celebrar, pero también una oportunidad para concienciar de la importancia de cuidar el medio ambiente. Por ello, Sant Antoni ha organizado dos jornadas de limpieza del entorno: la primera se centrará en el fondo marino, y tendrá lugar el 1 de febrero a las 10 horas (encuentro en el faro del muelle nuevo); la segunda, más accesible a todos, será la Neteja de sa Talaia, que se celebrará el día 15 también a las 10 horas (encuentro en la rotonda bajo sa Talaia).

