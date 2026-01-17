Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
33 mil personas residen viviendas IbizaDiario de Ibiza medio líder PitiusasLos mejores planes fin de semanaLluvias en Ibiza
instagramlinkedin

El álbum

Árbol precintado

Árbol precintado | DI

Árbol precintado | DI

Redacción Ibiza

Con el inicio de las obras de reforma, la zona de Vara de Rey que da a la avenida de España ya está vallada y, a pocos metros de la cabecera del paseo, también se ve un tronco rodeado por un precinto de la Policía Local, lo que ha provocado las bromas de algunos peatones sobre qué habrá hecho ese árbol, ya que no parece que vaya a caerse.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents