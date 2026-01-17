Árbol precintado

Con el inicio de las obras de reforma, la zona de Vara de Rey que da a la avenida de España ya está vallada y, a pocos metros de la cabecera del paseo, también se ve un tronco rodeado por un precinto de la Policía Local, lo que ha provocado las bromas de algunos peatones sobre qué habrá hecho ese árbol, ya que no parece que vaya a caerse.