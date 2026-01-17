El tiempo
Alerta amarilla en Ibiza: primeras lluvias y viento en Ibiza con la llegada de la borrasca Harry
Las lluvias previstas podrían generar inundaciones en algunos puntos de las Pitiusas
La tormenta Harry ha comenzado a dejarse notar a primera hora de esta mañana en las Pitiusas, donde se han registrado las primeras lluvias del episodio. Ibiza y Formentera serán las zonas más afectadas por este frente, que mantiene activada la alerta amarilla al menos hasta este domingo. El agua dará una tregua hasta el lunes, cuando volverán las lluvias generalizadas.
Según ha confirmado la Agencia estatal de meteorología (Aemet), a lo largo del día se esperan chubascos que en algunos momentos podrían ser intensos y venir acompañados de tormenta fuerte con una probabilidad del 70% y una acumulación de 20 litros por metro cuadrado en una hora que podrán generar inundaciones. También se esperan rachas de viento fuerte, sobre todo en zonas costeras. Las temperaturas máximas para esta jornada llegarán a los 16 grados y las mínimas no bajaran de los 6 grados.
Aunque la borrasca Harry también dejará algunas lluvias en otros puntos del archipiélago balear, las Pitiusas serán las más afectadas. Desde los servicios de emergencia piden prudencia, especialmente en carretera y en áreas expuestas al viento o con riesgo de acumulaciones de agua, y recomiendan seguir la evolución del tiempo a través de los canales oficiales.
Por ahora, la alerta amarilla seguirá activa hasta mañana domingo, a la espera de cómo evolucione la situación en las próximas horas.
