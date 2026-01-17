La Aemet activa un aviso especial por temporal en el Mediterráneo que afecta a Ibiza

La Agencia Estatal de Meteorología(Aemet) ha emitido un aviso especial por un temporal en el Mediterráneo que afectará al este y nordeste de la Península y a las Islas Baleares, incluida Ibiza -que este sábado permanece en alerta amarilla-, desde este sábado 17 de enero hasta el próximo martes 20.

Según la información difundida por la Aemet, se prevén precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el área mediterránea y en Baleares durante los próximos días. El episodio vendrá acompañado de un empeoramiento significativo del estado de la mar, especialmente a partir del lunes y el martes, cuando la borrasca denominada ''Harry' provocará oleaje de entre cuatro y seis metros y rachas de viento muy intensas en el Mediterráneo.

Nevadas

Además, la Aemet advierte de la posibilidad de nevadas copiosas en el norte y la zona centro de la Península, con cotas que se situarán entre los 1.000 y 1.200 metros, mientras que el domingo se esperan lluvias localmente fuertes en puntos de Cataluña y el sur de Andalucía.

En el caso de Baleares, el organismo meteorológico alerta de precipitaciones persistentes y de un fuerte temporal marítimo, por lo que recomienda extremar la precaución, especialmente en zonas costeras, actividades náuticas y desplazamientos durante los días más adversos del episodio.

El tiempo en Ibiza

Durante la madrugada del domingo la inestabilidad irá en aumento, con un 65% de probabilidad de precipitaciones, mientras que a lo largo del día se mantendrán los chubascos intermitentes, con temperaturas máximas en torno a los 15 grados.

La situación empeorará el lunes cuando la probabilidad de lluvia alcanzará el 95% durante la mañana y el 100% a partir del mediodía. La Aemet prevé tormentas y precipitaciones persistentes, acompañadas de viento del norte con rachas que podrán alcanzar los 25 kilómetros por hora. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 9 grados y máximas de 15.

El martes continuará el episodio de inestabilidad, con lluvias generalizadas durante toda la jornada y una probabilidad de precipitación del 100%. El viento seguirá soplando del norte y nordeste, con rachas que podrían llegar a los 35 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas descenderán ligeramente, con mínimas de 7 grados y máximas de 15.