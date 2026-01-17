Obituario: José Tur Viñas, 'Pepe Sulaies', un «puntal» para la Marina y el comercio de Ibiza y Formentera

Una cara amable, una mirada sincera, una sonrisa auténtica... Un hombre de carácter «afable, educado, con un saber estar en todas las situaciones». José Tur Viñas, conocido como Pepe Sulaies, falleció el pasado 8 de enero a los 80 años. «Era un puntal en el que apoyarse», «la persona con la que contactar», «siempre dispuesto a ayudar en lo que pudiera», detalla su hija Tita Tur. Esa alma generosa le llevó a defender su isla (como delegado portavoz de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera) y a defender su barrio (como presidente de la Asociación de vecinos de la Marina).

Con empatía, amor hacia los suyos y «buenas palabras para quien se acercase a él», Sulaies nunca se separó del aire del mar. Nació en el barrio de la Marina el 12 de noviembre de 1945 y vivió en la plaça de la Constitució, en el Mercat Vell. Se crió junto a sus hermanos Juanito, Juanita y Vicente en un hogar de trabajadores. Su padre era Juan Tur, farmacéutico, y su madre ,Vicenta Viñas, comerciante en el vecindario.

De hecho, la pequeña tienda en la que Viñas inició su negocio, en la plaça de sa Font, fue en la que Sulaies inauguró más tarde Boutique Amanecer. La gestionó junto a su esposa, Rosa Maria Grivé, con quien se instaló en calle del Mar cuando formaron familia. Siempre con ojos para la Marina, Pepe Sulaies fue un «firme defensor» de las mejoras que necesitaba el vecindario que lo vio crecer como empresario.

Siempre ser curiosos y aprender cosas nuevas

Antes de dar ese paso, se formó como director hotelero y desempeñó este cargo en el Hotel Cala Llonga a principios de los años 70. «Siempre nos decía que teníamos que ser curiosos, buscar información de lo que nos interesase, aprender cosas nuevas, no quedarnos estancados...», rememora Tita.

Tenía un «carácter muy pacífico» y una «paciencia infinita» para llegar a acuerdos, pero también la seguridad de proteger lo que a uno le pertenecía. Fue socio de entidades representativas como Ebusus, el Casino des Moll y el Club Náutico y su papel en la Cámara de Comercio pitiusa, entre 1992 y 1997, coincidió con la aprobación de la Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. Esta normativa introdujo mecanismos para que las corporaciones pudieran cobrar sus cuotas y garantizó la recaudación desde Mallorca, pero esto no benefició precisamente a Ibiza.

A pesar de que las Pitiusas inauguraron su propia Cámara en 1903, esta se integró a la de Mallorca tras la Primera Guerra Mundial. En este contexto, Palma centraba el reparto de dinero, con lo que, en palabras de Dolores Tur, secretaria de la cámara pitiusa, «empezaron los eternos problemas», porque no llegaban fondos al sur de las Balears.

Tur, que trabajó junto a Sulaies y recuerda con cariño su sentido del humor, indica que él «siempre peleó» para que las Pitiusas tuvieran autonomía e independencia económica. Rememora que se trataba de años «muy centrados en el turismo», en los que Ibiza y Formentera también tenían que sacar las agallas para promocionarse por sí solas, ya que desde Palma buscaban campañas conjuntas cuando se trataba de destinos que se hacían «competencia directa».

Gracias al «empuje y la capacidad de llegar a acuerdos» de Sulaies, el sueño de los comerciantes ibicencos se cumplió en 2006, cuando se segregaron las cámaras. Igual que este enamorado de la Marina se esforzó por darles a sus hijos la posibilidad de mejorar y ser independientes, Tur asegura que, con perseverancia y encanto «la primera piedrecita» de aquel logro «la puso Pepe».