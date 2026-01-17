El 38,6% de los hogares en exclusión busca ayuda en los servicios sociales de Ibiza

El ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en la isla de Ibiza’ critica que «pese al carácter universal de los servicios sociales, no puede decirse que el acceso a estos sea mayoritario, más bien al contrario». Lo destaca porque «únicamente el 11,9% de la población ibicenca vive en hogares que han acudido en el último año a los diferentes servicios sociales en busca de ayuda».

Concretamente, el 6,5% reside en hogares que han recurrido a los servicios sociales públicos; el 7,1% en hogares que han accedido a los servicios de Cáritas, y el 4,8% en hogares que han apelado a servicios sociales prestados por otras entidades: «Estas tasas de acceso a los servicios sociales en Ibiza se sitúan a medio camino entre las que se registran en España (13,2%) y las que hay en el resto de Balears (7,2%)».

El informe también pone de manifiesto que, en la isla, son las personas que viven en hogares en exclusión social las que más acuden a los servicios sociales, el 38,6%, frente al 5,2% de las personas en hogares en integración.