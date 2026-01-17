33.000 personas residen en viviendas inseguras o inadecuadas de Ibiza

El ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en la isla de Ibiza’, elaborado por la Fundación Foessa, vinculada a Cáritas, profundiza en las problemáticas concretas de exclusión social a través de 37 indicadores específicos, los cuales permiten conocer cuáles son «los problemas o carencias más recurrentes de las personas y los hogares» ibicencos. Por ejemplo, detalla que la persona sustentadora principal de un 1,6% de los hogares tiene un empleo de exclusión, entre los que se incluyen «la venta a domicilio, la venta ambulante de apoyo o marginal, el trabajo de hogar no cualificado, el temporero agrícola eventual, el recogedor de cartón y otros residuos, el reparto de propaganda y la mendicidad».

También en el 4,2% de los hogares de la isla, el cabeza de familia tiene un empleo irregular, es decir, sin contrato y sin cobertura de la Seguridad Social. En el 3,3% de los casos, todas las personas activas del hogar están desempleadas, y en un 16,2%, la vivienda está encabezada por alguien con empleo precario que durante el último año ha encadenado tres o más contratos laborales, ha trabajado para tres o más empresas o ha estado tres meses o más desempleado.

Muy preocupante es que en el 12,6% de los hogares se realice «un sobreesfuerzo de gasto en vivienda que compromete la cobertura de sus necesidades básicas». El 6,3%, además, se encuentra en situación de pobreza severa, es decir, con ingresos inferiores al 40% de la renta familiar mediana equivalente, y un 5,2% no cuenta con algún equipamiento doméstico considerado básico, como agua corriente o caliente, electricidad, evacuación de aguas residuales, baño completo, cocina, lavadora o frigorífico.

Deudas, niños sin escolarizar...

Por otra parte, el 2,9% de los hogares ibicencos «acumulan deudas (con retrasos en los pagos de suministros, vivienda, pagos a la Administración o préstamos) de las que no podrán ponerse al día fácilmente».

Llama la atención, a pesar de tratarse de un porcentaje bajo, que en un 1,5% de los hogares haya personas de tres a 15 años no escolarizadas, y que el 2,5% habite en infraviviendas (chabolas, barracones...). El 4,2% de los hogares tiene deficiencias graves en su construcción y el 6,7% padece insalubridad, como humedades, suciedad y olores.

El 7% de las personas (y casi el 4% de los hogares) vive en condiciones de hacinamiento grave, en inmuebles (o chabolas) en los que hay menos de 15 metros cuadrados por individuo. Y en el 16,5% de los casos, la tenencia de la vivienda es en precario, es decir, ha sido «facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente o con aviso de desahucio».

De ahí que el estudio de Foesssa calcule que, en términos globales, «el 20,6% de la población en Ibiza se encuentra afectada por alguna situación de vivienda insegura o inadecuada», lo que afectaría a «alrededor de 33.000 personas».

La situación de exclusión provoca, además, que en el 6,1% de los hogares se haya dejado de comprar «medicinas o prótesis, o de seguir tratamientos [incluidos los psicológicos] o dietas por problemas económicos y por una situación de pobreza moderada bajo el umbral del 60%».

Malos tratos, alcoholismo, drogas...

A la vida precaria se suman casos en los que alguien del hogar ha recibido o recibe malos tratos físicos o psicológicos (2,5% de los hogares), en los que las relaciones de sus miembros son «muy malas, malas o más bien malas» (1,4%), o en los que entre sus componentes alguien tiene o ha tenido «problemas con el alcohol, con otras drogas o con el juego» (2,3%). Además, en el 2,8% de los hogares (y en el caso del 3% de los entrevistados) hay habitantes que han pasado alguna vez por «hospitales y pisos psiquiátricos, centros de drogodependencias, de menores, penitenciarios o para transeúntes o para mujeres».

En el informe se expone que los grupos más afectados por la exclusión social son los hogares en riesgo de pobreza (84%) y los hogares sin ingresos o con ingresos solo por protección (43,9%). Y si eres extranjero tienes todas las papeletas para vivir en exclusión social: lo están alrededor de un tercio de todas las personas de nacionalidad (33,4%) u origen extranjero (32,3%).