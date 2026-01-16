El debate sobre irse de Ibiza estalla con testimonios de situaciones límite: “Conozco a un hombre que ha tenido que compartir cama con un compañero de trabajo”

El 30% de los residentes en Ibiza se plantea abandonar la isla por no poder acceder a una vivienda digna. El dato, del informe ‘Reimaginamos la vivienda en Ibiza’ se daba a conocer esta semana e incluía resultados de una encuesta realizada a algo más de un millar de personas que llevan residiendo en la isla al menos un año.

Diario de Ibiza ha lanzado a sus lectores una pregunta sobre si se plantean abandonar la isla y el debate muestra que la situación actual es para atreverse a dar el paso. Muchos han compartido experiencias personales límite vinculadas a la vivienda y a la incertidumbre de poder seguir viviendo aquí.

"Conozco el caso de un hombre que ha tenido que compartir cama con un compañero de trabajo. ¿Dónde hemos llegado?”, se pregunta María, en una frase que resume el desconcierto de quienes sienten que las condiciones para vivir en Ibiza se han vuelto difíciles de sostener.

Hugo, por su parte, relata una historia marcada por la ruptura de la estabilidad. Explica que le han dado dos meses para abandonar la casa que restauró y en la que llevaba 22 años pagando alquiler, porque en ese lugar se levantará una vivienda de lujo. Con un hijo escolarizado, busca “algún lugarcito para alquilar, cuidar, o restaurar” durante “un año y medio” y luego, asegura, emigrará “a un lugar donde la gente sea más humana”.