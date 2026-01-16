Sucesos
Vecinos de Sant Antoni, víctimas de una estafa
El Ayuntamiento y la Policía Local alertan a través de sus redes
Varias personas de Sant Antoni han estado a punto de ser víctimas de una estafa, según han alertado el Ayuntamiento y la Policía Local a través de sus redes sociales.
"Si recibís un mensaje de Whatsapp en el que os piden dinero, tomad todas las precauciones, aunque parezca que proviene de un familiar, amigo o conocido. Normalmente se trata de una estafa", indican en un texto en el que detallan el modus operandi de los cacos.
"Los estafadores roban la cuenta de Whatsapp de una persona y mandan mensajes a sus contactos haciéndose pasar por ella, pidiendo dinero con la excusa de que tienen algúnproblema puntual", continúa el aviso, que señala que generalmente "el dinero se solicita mediante Bizum inverso".
"Si recibís un mensaje de este tipo, contactad siempre directamente con la persona que supuestamente os pide el dinero antes de nada y no hagáis cluc en cualquier enlace que pueda contener el mensaje", concluyen los agentes en su story de Instagram.
