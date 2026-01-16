Empleo
Tres nuevos técnicos para el Ayuntamiento de Santa Eulària
Los nuevos empleados pasarán a desarrollar tareas en servicios jurídicos, contratación, urbanismo e infracciones
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha incorporado esta semana a tres nuevos trabajadores a la plantilla municipal para reforzar áreas clave de la administración local.
Las nuevas incorporaciones son tres técnicos de Administración General, categoría A1, que pasarán a desarrollar teareas en servicios jurídicos, contratación, urbanismo e infracciones, con el fin de mejorar el funcionamiento interno del consistorio.
Agilizar trámites administrativos
Desde el Santa Eulària señalan que esta ampliación de personal permitirá agilizar los trámites administrativos, optimizar la gestión interna y ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades del municipio.
Uno de estos tres técnicos, según se puede ver en la fotografía, es el profesor y jurista Josep Costa, que formó parte de Junts y fue vicepresidente primero de la Mesa del Parlament de Catalunya antes de asumir la vicepresidencia de la Assemblea Nacional Catalana, organismo que abandonó este verano.
