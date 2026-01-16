Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres nuevos técnicos para el Ayuntamiento de Santa Eulària

Los nuevos empleados pasarán a desarrollar tareas en servicios jurídicos, contratación, urbanismo e infracciones

Los nuevos técnicos del Ayuntamiento de Santa Eulària (Josep Costa es el primer hombre por la izquierda)

Los nuevos técnicos del Ayuntamiento de Santa Eulària (Josep Costa es el primer hombre por la izquierda) / A. S. E.

Redacción Digital

Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha incorporado esta semana a tres nuevos trabajadores a la plantilla municipal para reforzar áreas clave de la administración local.

Las nuevas incorporaciones son tres técnicos de Administración General, categoría A1, que pasarán a desarrollar teareas en servicios jurídicos, contratación, urbanismo e infracciones, con el fin de mejorar el funcionamiento interno del consistorio.

Agilizar trámites administrativos

Desde el Santa Eulària señalan que esta ampliación de personal permitirá agilizar los trámites administrativos, optimizar la gestión interna y ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades del municipio.

Noticias relacionadas y más

Uno de estos tres técnicos, según se puede ver en la fotografía, es el profesor y jurista Josep Costa, que formó parte de Junts y fue vicepresidente primero de la Mesa del Parlament de Catalunya antes de asumir la vicepresidencia de la Assemblea Nacional Catalana, organismo que abandonó este verano.

