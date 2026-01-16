Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Exclusión social en IbizaRugby en es PutxetPlanes fin de semanaEclipse solar 2026
instagramlinkedin

Turismo

Temporada 2025 en Ibiza: El Consell destaca la contención del turismo nacional, con caídas del 18% en agosto

La institución insular destaca la reducción de plazas turísticas gracias a la retirada de anuncios ilegales de plataformas digitales

Turistas en la playa de Talamanca el verano pasado.

Turistas en la playa de Talamanca el verano pasado. / J.A. Riera

Estela Torres Kurylo

Ibiza

El Consell de Ibiza presentará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) los principales resultados de la temporada de 2025. Según señala la institución, tras consultar datos del Ibestat, se constata una contención del turismo nacional, con caídas del 18,18 % en agosto y del 3,18 % en julio, respecto al año anterior.

Esta contención se asocia con el esfuerzo para reducir la presión turística y, sobre este particular, el presidente Vicent Marí recuerda la retirada de 3.500 anuncios ilegales de plataformas digitales, que han supuesto la reducción de 12.400 plazas turísticas.

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, Marí destaca que tras el primer año de aplicación de la Ley de regulación de entrada de vehículos, entraron en Ibiza 32.000 menos en temporada alta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents