Talleres gratuitos para emprendedores de Ibiza en Santa Eulària

La programación formativa, dirigida a emprendedores, autónomos y pequeñas empresas, ofrecerá herramientas prácticas en áreas clave como digitalización, finanzas, captación de clientes y trámites administrativos

Carolina Avilar

ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eularia pone en marcha una nueva edición de sus talleres gratuitos para personas emprendedoras, una iniciativa práctica y accesible destinada a apoyar a emprendedores, autónomos y pequeñas empresas. Los talleres se desarrollarán cada dos semanas entre el 20 de enero y el 28 de abril de 2026, en la cuarta planta del edificio de Cultura y Juventud, en horario de 17 a 18.30 horas.

La programación abordará aspectos fundamentales del emprendimiento, incluyendo mentalidad y gestión emocional, captación de clientes, finanzas y trámites con la administración a través del programa FACE.

Programación

El ciclo comenzará el martes 20 de enero con 'Emprender sin miedo: mentalidad y gestión emocional', impartido por Dolores Balaguer, enfocado en identificar miedos, desarrollar una mentalidad positiva y mejorar la toma de decisiones.

El 3 de febrero, Balaguer ofrecerá 'Transformación digital, el paso o palanca de muchos negocios', donde explicará cómo la digitalización puede aumentar la eficiencia, las ventas y mejorar la relación con los clientes.

El 17 de febreroVicente Arbona presentará 'Verifactu', un taller práctico sobre el nuevo sistema de facturación, su marco legal y cómo adaptarse correctamente a la normativa.

La programación seguirá el 3 de marzo con 'Liderar cuando aún no te sientes líder', impartido por Raquel Corral, enfocado en autoliderazgo, seguridad personal y gestión de equipos en pequeños negocios. El 17 de marzo, Corral conducirá 'Encontrar clientes: la parte más ignorada al emprender', donde se enseñarán estrategias prácticas y de bajo coste para captar clientes y definir el público objetivo.

El 31 de marzo, Balaguer regresará con 'Cómo poner precio a tus productos y servicios', abordando cálculo de costes, rentabilidad, valor percibido y estrategias de precios. El 14 de abril se celebrará 'Finanzas para emprendedores no financieros', un taller accesible que explicará conceptos económicos clave para la gestión y toma de decisiones en los negocios.

La programación finalizará el 28 de abril con 'Trámites con la administración: programa FACE', que explicará cómo presentar y gestionar facturas electrónicas dirigidas a las administraciones públicas.

Todos los talleres son gratuitos y tienen como objetivo proporcionar herramientas prácticas para consolidar y hacer crecer proyectos empresariales.

Las inscripciones están abiertas a través de la página web: https://clubdefeina.santaeulariadesriu.com/es/eres-emprendedor. Para más información, se puede llamar al 971 33 28 00 (Extensión 427).

