Gastronomía
Los platos más caros y más baratos de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza
El popular chef está encantado con la próxima apertura de su establecimiento
StreetXO, el concepto de Dabiz Muñoz, ya calienta motores para su desembarco en Ibiza. El chef madrileño abrirá este verano su famoso restaurante en la isla, concretamente en Platja d’en Bossa, dentro del The Unexpected Ibiza Hotel de Palladium Hotel Group.
Mientras el popular chef ultima los detalles de la apertura, la carta de StreetXO en Madrid sirve como anticipo de lo que se podrá probar en la isla, aunque Muñoz ya ha advertido de que habrá sorpresas en su aterrizaje en la isla: una propuesta explosiva de cocina callejera internacional con platos que van desde bocados relativamente accesibles hasta elaboraciones que rozan la alta cocina, detalle que también se ve en el precio.
Los platos más caros de la carta
En el extremo más alto de la carta destacan dos platos para quienes buscan una experiencia más contundente:
Black Angus SO SSAM (45 euros): Costilla de Black Angus cocinada durante 48 horas, glaseada con salsa malasia de ajo negro y acompañada de kimchi casero.
Vaca rubia a la brasa con ensalada vasco-vietnamita (34 euros): Carne de vaca rubia a la parrilla servida con brotes frescos, niboshi frito y mojos de inspiración viajera.
Los platos más baratos
En el otro extremo, StreetXO también ofrece opciones más económicas para picar:
Brioche Singapore (6,50 euros): Tres unidades de brioche esponjoso con un toque asiático.
Arroz al vapor (6,50 euros): Una opción sencilla que sirve como acompañamiento.
Los postres: del más caro al más barato
Brioche Pedroche,16 euros, mientras que el resto de postres como maíz y caramelo, cheesecake helado, souffle de avellana y mango alphonso cuestan unos 12 euros.
StreetXO Ibiza, cada vez más cerca
La apertura de StreetXO en Ibiza la ha anunciado el propio Muñoz esta semana y supondrá la llegada a la isla de uno de los restaurantes más conocidos del chef. Será el primer StreetXO en Baleares y se suma a los locales que ya funcionan en Madrid y Dubái. Una propuesta que se suma a los grandes reclamos gastronómicos del verano ibicenco.
