Thomas Ubrich, sociólogo: “Tener trabajo no asegura salir de la pobreza ni protege frente a la exclusión social en Ibiza”

Además de la vivienda, otro gran agujero de la sociedad ibicenca es el empleo: “Ha mejorado, eso es cierto, pero en Ibiza tener trabajo no siempre asegura salir de la pobreza ni protege frente a la exclusión social”, afirma Thomas Ubrich, sociólogo y miembro de Foessa y del equipo de estudios de Cáritas, en el ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en la isla de Ibiza’. La economía insular genera mucho empleo, aunque una parte importante es temporal y depende de la temporada turística, recuerda: “Esto se traduce en un aumento del paro fuera de los meses de mayor actividad y en condiciones laborales precarias para muchos trabajadores que deterioran de manera indirecta las condiciones de vida de quienes están ocupados”.

Suben los salarios, pero “apenas han ganado poder de compra. Entre 2018 y 2023 el sueldo medio creció en un 20% en euros corrientes, pero solo un 3% en euros reales. Todo ello convive con un 18% de la población afectada por riesgo de exclusión del empleo”. Hay, según el estudio, “más de un 3% de hogares donde nadie trabaja”, así como “un 4% de hogares” donde quienes los sustentan “tienen un empleo irregular, sin contrato y sin cobertura en la Seguridad Social”, el doble que en el resto de Balears: “El empleo se recupera, sí, pero el bolsillo y la integración no lo notan siempre”.