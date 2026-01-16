Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Exclusión social en IbizaRugby en es PutxetPlanes fin de semanaEclipse solar 2026
instagramlinkedin

Vivienda en Ibiza

Raúl, residente que se plantea abandonar Ibiza: “Aquí una jubilación es una utopía”

Muchos residentes en la isla tienen claro que "la permanencia en Ibiza tiene límites"

Personas mayores pasean por Ibiza, en una imagen de archivo

Personas mayores pasean por Ibiza, en una imagen de archivo / J.A Riera

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

Vivir en Ibiza es cada vez más complicado. Los precios de la vivienda, la masificación, la falta de servicios y la sensación de no tener un futuro son los motivos por los que muchos residentes plantean abandonar la isla. La mayoría tiene claro que "quedarse tiene límite" y más cuando no se cuenta con un contrato estable o una vivienda en propiedad.

Raúl, residente en la isla, ya valora la posibilidad de abandonar Ibiza y resume su idea con una frase contundente: “Si no te haces con un contrato largo o una propiedad, todos tenemos fecha de caducidad aquí”.

A su juicio, la situación actual hace muy difícil mantenerse en la isla sin apoyos adicionales. “Con los sueldos actuales es imposible mantenerse dignamente si no se cuentan extras”, sostiene, aludiendo a la necesidad de ingresos complementarios para poder llegar a fin de mes.

Noticias relacionadas y más

Pero su reflexión va más allá del presente. Raúl mira a la vejez con preocupación y comenta algo que cada vez pesa más entre quienes trabajan y viven en Ibiza: “Aquí una jubilación es una utopía”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents