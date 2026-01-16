Vivienda en Ibiza
Raúl, residente que se plantea abandonar Ibiza: “Aquí una jubilación es una utopía”
Muchos residentes en la isla tienen claro que "la permanencia en Ibiza tiene límites"
Vivir en Ibiza es cada vez más complicado. Los precios de la vivienda, la masificación, la falta de servicios y la sensación de no tener un futuro son los motivos por los que muchos residentes plantean abandonar la isla. La mayoría tiene claro que "quedarse tiene límite" y más cuando no se cuenta con un contrato estable o una vivienda en propiedad.
Raúl, residente en la isla, ya valora la posibilidad de abandonar Ibiza y resume su idea con una frase contundente: “Si no te haces con un contrato largo o una propiedad, todos tenemos fecha de caducidad aquí”.
A su juicio, la situación actual hace muy difícil mantenerse en la isla sin apoyos adicionales. “Con los sueldos actuales es imposible mantenerse dignamente si no se cuentan extras”, sostiene, aludiendo a la necesidad de ingresos complementarios para poder llegar a fin de mes.
Pero su reflexión va más allá del presente. Raúl mira a la vejez con preocupación y comenta algo que cada vez pesa más entre quienes trabajan y viven en Ibiza: “Aquí una jubilación es una utopía”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Herido grave tras ser atropellado por un coche a gran velocidad en Ibiza
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
- Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
- Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza
- El fuerte viento en Ibiza tumba una enorme grúa de una obra en Platja d'en Bossa
- Vuelve a Vara de Rey un elemento icónico de Ibiza