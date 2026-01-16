Raúl, residente que se plantea abandonar Ibiza: “Aquí una jubilación es una utopía”

Vivir en Ibiza es cada vez más complicado. Los precios de la vivienda, la masificación, la falta de servicios y la sensación de no tener un futuro son los motivos por los que muchos residentes plantean abandonar la isla. La mayoría tiene claro que "quedarse tiene límite" y más cuando no se cuenta con un contrato estable o una vivienda en propiedad.

Raúl, residente en la isla, ya valora la posibilidad de abandonar Ibiza y resume su idea con una frase contundente: “Si no te haces con un contrato largo o una propiedad, todos tenemos fecha de caducidad aquí”.

A su juicio, la situación actual hace muy difícil mantenerse en la isla sin apoyos adicionales. “Con los sueldos actuales es imposible mantenerse dignamente si no se cuentan extras”, sostiene, aludiendo a la necesidad de ingresos complementarios para poder llegar a fin de mes.

Pero su reflexión va más allá del presente. Raúl mira a la vejez con preocupación y comenta algo que cada vez pesa más entre quienes trabajan y viven en Ibiza: “Aquí una jubilación es una utopía”.