Barrios de Ibiza: el PSOE denuncia "el grave abandono" de ses Païsses, Can Bonet y Sol y Descanso

El PSOE de Sant Antoni ha presentado una moción de control para reclamar explicaciones al equipo de gobierno que encabeza el alcalde Marcos Serra (PP) por el estado de "dejadez y abandono" que, según denuncia, sufren los barrios de Ses Païsses, Can Bonet y Sol y Descanso, donde, afirma, residen más de 6.000 vecinos.

El portavoz socialista, Antonio Lorenzo, asegura que estas zonas acumulan desde hace años un notable deterioro del espacio público, una situación que, señala, han denunciado en reiteradas ocasiones tanto el grupo municipal como los propios residentes, sin que el Ayuntamiento haya dado una respuesta efectiva.

Aceras rotas que son un peligro

Entre los principales problemas señalados figuran el mal estado de las aceras, con tramos rotos o levantados que suponen un riesgo para la seguridad de los peatones, especialmente personas mayores, menores y vecinos con movilidad reducida. A ello se suma el deterioro de la calzada, con numerosos socavones y baches que dificultan la circulación y pueden provocar daños materiales y accidentes.

El PSOE también alerta de la presencia habitual de grandes charcos y acumulaciones de agua tras episodios de lluvia, tanto en calles como en zonas de aparcamiento, una situación que atribuye a un sistema de drenaje deficiente y a la falta de mantenimiento. Estas circunstancias, según Lorenzo, generan molestias, problemas de insalubridad y una progresiva degradación del entorno urbano.

El PSOE exige el refuerzo de la limpieza diaria

Otro de los aspectos denunciados es la suciedad generalizada y la proliferación de hierbas y maleza sin desbrozar en aceras, solares y espacios comunes, lo que, a juicio de los socialistas, transmite una imagen de abandono y falta de atención municipal hacia estos barrios.

A través de la moción de control, el Grupo Municipal Socialista solicita al equipo de gobierno que informe de manera detallada sobre las actuaciones de mantenimiento y conservación previstas en estas zonas, así como sobre los motivos de la falta de intervención pese a las reiteradas quejas vecinales. Además, reclama la puesta en marcha de un plan de actuación urgente con plazos definidos que incluya la reparación de aceras, la eliminación de socavones, la mejora del drenaje, el refuerzo de la limpieza viaria y la retirada de hierbas y maleza.

"No podemos permitir que más de seis mil vecinos sigan viviendo en estas condiciones. Es una cuestión de dignidad, seguridad y calidad de vida, ha afirmado Lorenzo, quien ha insistido en que el equipo de gobierno debe asumir su responsabilidad y actuar de forma inmediata para resolver un problema que, según el PSOE, se arrastra desde hace demasiado tiempo.