El PSOE de Ibiza, sobre el informe de la pobreza de Foessa y Cáritas: "Pone de manifiesto el fracaso de un modelo de desarrollo"

La portavoz del PSOE en el Consell de Ibiza, Elena López Bonet, ha manifestado su profunda preocupación por los datos presentados ayer por Cáritas en el primer Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en la isla, que la sitúa como la región de España con la proporción más alta de población en situación de exclusión social. "Las cifras son devastadoras y evidencian la enorme gravedad de la situación social que vive Ibiza", ha señalado López Bonet. "32.000 personas en exclusión social —un 20,4% de la población— y un 43,3% en situación de integración precaria son cifras que no podemos normalizar. Estamos hablando de vecinos y vecinas, de familias trabajadoras, que a pesar del esfuerzo diario no pueden vivir dignamente en esta isla".

La portavoz socialista ha subrayado que estos datos ponen de manifiesto el "fracaso de un modelo de desarrollo que ha creado graves desigualdades y condena a la pobreza a una parte muy importante de la población trabajadora de la isla".

Elena López Bonet ha señalado la vivienda como el principal factor de exclusión social en Eivissa, tal como reconoce el informe: "Uno de cada tres vecinos y vecinas de Ibiza sufre exclusión residencial. Casi 8.000 hogares quedan por debajo del umbral de pobreza severa después de pagar el alquiler. Esto no es una crisis coyuntural, es una emergencia estructural que requiere actuación inmediata".

Exige "medidas urgentes"

Ante esta realidad, la portavoz socialista ha exigido a las instituciones gobernadas por el Partido Popular que adopten medidas urgentes que, apunta, "el PSOE viene reclamando de forma insistente". En primer lugar, "la regulación de los precios del alquiler para poner fin a la especulación descontrolada que ha expulsado a miles de personas del mercado de la vivienda". "No podemos seguir consintiendo que habitaciones se alquilen por 1.400 euros mientras la gente trabaja y no puede pagar un techo digno", señala.

Asimismo, López Bonet ha insistido en la necesidad urgente de una política ambiciosa y decidida en vivienda pública, con un "plan extraordinario de construcción de viviendas de protección oficial que dé respuesta a las necesidades reales de la población trabajadora", y otras medidas como "la restricción de la construcción y compra de viviendas con finalidades especulativas y no residenciales". "Necesitamos medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente a la crisis de la vivienda, porque cada día que pasa se agravan aún más las desigualdades y el drama social que sufren las familias trabajadoras".

Imagen de un asentamiento ilegal en Sant Josep. / Ayuntamiento de Sant Josep

La portavoz socialista también ha pedido un "abordaje integral y humano de los asentamientos", con "una perspectiva social que no se limite a medidas coercitivas que únicamente trasladan el problema de un lugar a otro, sino que ofrezca soluciones dignas y estables para las personas afectadas". "Lo único que consiguen las políticas puramente represivas y coercitivas", advierte, "es cronificar el problema y agravar la vulnerabilidad de las personas".

Además, López Bonet ha exigido un incremento claro y significativo del gasto social para atender las necesidades de las más de 32.000 personas en exclusión social y reforzar los servicios públicos básicos.

La portavoz socialista también insta al Consell Insular a que devuelva la tarjeta de transporte público a todas las personas migrantes, una medida que el Partido Popular eliminó el pasado mes de diciembre y que afecta a cientos de personas residentes en la isla, a quienes se priva de acceder al transporte público en las mismas condiciones que el resto.

"Desde el Partido Socialista estamos firmemente comprometidos y comprometidas a abordar el problema de las crecientes desigualdades sociales en nuestra isla", ha manifestado. "No podemos aceptar que Ibiza sea la región de España con más exclusión social. No podemos permitir que casi uno de cada tres niños crezca en situación de exclusión. No podemos resignarnos a que tener un puesto de trabajo no garantice una vida digna en Ibiza".

La portavoz socialista ha lamentado que los datos del informe Foessa reflejan “un problema estructural que se ha ido gestando durante años de políticas que han priorizado los intereses especulativos por encima del bienestar de la ciudadanía”.

"Este informe es un toque de atención que no podemos ignorar. Las administraciones tienen la obligación y la responsabilidad de ponerse a trabajar de manera inmediata, ambiciosa y valiente", exige López Bonet. "Desde el PSOE seguiremos exigiendo políticas que pongan en el centro a las personas y no los beneficios especulativos. Ibiza necesita un cambio de rumbo urgente que garantice cohesión social, igualdad de oportunidades y vida digna para todos".

La portavoz socialista se ha comprometido a continuar presentando propuestas concretas para revertir una situación "absolutamente inaceptable", porque "creemos en una Ibiza digna, donde ninguna persona trabajadora tenga que vivir en riesgo o en situación de exclusión social".