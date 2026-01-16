Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional condecora a un agente por su labor investigadora

Redacción Ibiza

La Policía Nacional en Ibiza ha distinguido a uno de sus agentes con la Medalla al Mérito Policial con distintivo blanco por su destacada labor investigadora. El reconocimiento se entregó durante el acto del 202º aniversario del cuerpo, en el que el comisario Manuel Hernández subrayó su profesionalidad y el modelo de policía cercana.

