El álbum
La Policía Nacional condecora a un agente por su labor investigadora
La Policía Nacional en Ibiza ha distinguido a uno de sus agentes con la Medalla al Mérito Policial con distintivo blanco por su destacada labor investigadora. El reconocimiento se entregó durante el acto del 202º aniversario del cuerpo, en el que el comisario Manuel Hernández subrayó su profesionalidad y el modelo de policía cercana.
- Una patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a salvar la vida de una mujer
- Herido grave tras ser atropellado por un coche a gran velocidad en Ibiza
- La feria de atracciones de Navidad de Ibiza no cierra
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
- Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
- Puerto de Ibiza: 3,4 millones de euros para reparar deficiencias en la construcción del dique de es Botafoc