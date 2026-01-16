El Parador de Ibiza se presenta el próximo miércoles en la feria de turismo de Madrid, Fitur

La empresa Paradores de España presentará el próximo miércoles 21 de enero en la feria de turismo de Madrid, Fitur, el nuevo establecimiento de lujo que construye desde 2009 en el castillo de Dalt Vila, en Ibiza. Así lo ha anunciado en una nota de prensa el alcalde de la capital, Rafael Triguero, en una nota en la que, no obstante, no se indica una fecha concreta para la apertura del hotel.

"El hecho de que Paradores haya anunciado que presentará el Parador de Ibiza en Fitur es una noticia muy esperada y muy positiva para la ciudad", apunta el alcalde, quien añade: "Hemos trabajado intensamente durante mucho tiempo para que este proyecto estratégico fuera una realidad, y hoy vemos cómo se consolida con su proyección en un escenario internacional de primer nivel".

"Oportunidad para Dalt Vila y el conjunto de la ciudad"

El Parador, señala Triguero, "es una oportunidad clave para Dalt Vila y para el conjunto de la ciudad, porque refuerza el posicionamiento de Ibiza como destino cultural y patrimonial y porque ayuda a atraer a un tipo de visitante que viaja fuera de temporada, que busca historia, patrimonio y experiencias auténticas. Éste es un perfil de turista que aporta valor y que encaja perfectamente con el modelo de ciudad que queremos".

"Además, tenemos muy claro que el Parador debe ser un espacio abierto a la ciudadanía de Ibiza, integrado en la vida de la ciudad. Queremos que sea un proyecto compartido, que genere actividad, orgullo y oportunidades para todos", concluye el alcalde en la nota remitida por el gabinete de prensa municipal.