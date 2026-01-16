Las navieras que operan entre Ibiza y la Península acercan posturas con el Consell y ofrecen su "disposición" a colaborar

Los representantes de las tres principales navieras que operan entre Ibiza y la Península, Baleària, GNV y Trasmed, se han reunido este viernes con el presidente del Consell, Vicent Marí, con el objetivo de colaborar «para reforzar la sostenibilidad de la conectividad, de manera compatible con la protección del territorio y con las necesidades de quienes lo habitan y lo sostienen», según indica un comunicado remitido por Baleària. Cabe recordar que, el año pasado, estas empresas y la Administración insular se distanciaron a raíz de la entrada en vigor de las restricciones al desembarco y la circulación de vehículos procedentes de fuera de la isla del 1 de junio al 30 de septiembre.

Tras el encuentro de este viernes, las navieras explican que han mostrado su voluntad de abordar «desde una posición constructiva y de colaboración la necesidad de avanzar en políticas que sitúen en el centro de la vida cotidiana a los residentes y a los trabajadores temporales». Sin entrar a fondo en las cuestiones planteadas a Vicent Marí, el escueto escrito de Baleària manifiesta su «compromiso de contribuir desde la experiencia operativa y el sentido común, apoyando soluciones de movilidad sostenible que no penalicen la vida diaria en la isla».

Los representantes de las navieras, Adolfo Utor (Baleària), Simone del Vecchio (GNV) y Ettore Morace (Trasmed), han concluido el encuentro, apunta la naviera, «con el compromiso de mantener un diálogo continuado» y con la intención de «implicar al conjunto de sectores y a la sociedad civil en un debate de fondo sobre conectividad sostenible y turismo».