Maribel Martínez, presidenta de la Apaac: "Estamos contentos con la llegada del nuevos oncólogo al hospital de Ibiza"

La Asociación Pitusa de Ayuda a Afectados por el Cáncer (Apaac) sonríe con la llegada de un nuevo oncólogo, Hernán Rodríguez Montani, a Can Misses. Con él ya son cuatro los especialistas disponibles en el servicio de Oncolgía del hospital, lejos aún de los siete que reclaman desde la asociación.

"Estamos muy contentos y valoramos muy positivamente la llegada de este nuevo oncólogo a Can Misses", afirma Maribel Martínez, presidenta de la Apaac, quien lamenta que a pesar de las siete plazas para estos especialistas que el Govern balear ha autorizado en el hospital de Ibiza, tan solo hubiera tres oncólogos, llegando a estar "bajo mínimos". "Tenemos esperanza con el nuevo gerente", explica Martínez. "Nos consta que está haciendo todo lo que puede, no solo en Oncología, sino en todas las especialidades, para contratar más gente en plantilla", añade. Desde la asociación, explica, "tenemos la esperanza de que en un plazo no muy largo, más bien corto, podamos tener alguna nueva incorporación".

La ampliación del servicio de Oncología es una de las prinicipales reivindicaciones de la Apaac. "Tres doctores no pueden atender correctamente a todos los pacientes que hay, es necesario ampliar la plantilla", afirma Martínez. La presidenta de Apaac reivindica que los pacientes oncológicos no deben verse perjudicados por falta de personal. "Que tengas una revisión un día y te la retrasen un mes, o dos y pasen tres y aún no te hayan llamado, genera mucha angustia entre los pacientes y no debería ser así", explica. Por este motivo, y "por no sobrecargar más a los médicos", Apaac reclama el aumento de la plantilla de oncólogos. "Con seis, ya nos daríamos con un canto en los dientes", afirma.