Vicent Marí reitera su inocencia en el caso de ‘La Vida Islados’ tras el auto de la Audiencia: "Máxima tranquilidad"

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, aseguró este viernes estar "muy tranquilo" ante el proceso judicial abierto por la campaña de promoción turística 'La Vida Islados'. El pasado mes de diciembre, el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza acordó el archivo provisional de la causa y el PSOE presentó un recurso en la Audiencia Provincial. Hace apenas unos días, se conoció un auto en el que la sección primera de la Audiencia avaló el procedimiento de emergencia, pero señaló que el procedimiento debía continuar para "esclarecer parte de la documentación posterior a la adjudicación del contrato" a la empresa Fuera de Escena y la acusación de acoso laboral presentada por la interventora del Consell en 2020, María Ana Tur.

Tras conocer los hechos, el grupo socialista exigió la dimisión de Vicent Marí al observar "indicios suficientes" para seguir con la causa, que obligarán a sentar al presidente en el banquillo de los acusados.

Una causa que "ya no existe"

Marí defendió este viernes que tanto el juzgado como la Fiscalía concluyeron que "no había ningún indicio de delito" en la aplicación del procedimiento de emergencia y recordó que la Audiencia avaló la declaración de emergencia. De este modo, valoró: "Está claro que la causa principal [de la acusación] ya no existe y la emergencia estaba bien declarada", por lo que reitera su "máxima tranquilidad", antes de insistir en que las decisiones se tomaron "en los momentos más difíciles que ha vivido en la historia de Ibiza".

Marí volvió a señalar que el origen del procedimiento responde a "un interés especial del Partido Socialista" contra él y criticó que este grupo "no es el más indicado para pedir dimisiones". En este sentido, apuntó: "Que vayan pidiendo mi dimisión, que lo único que conseguirán es que me reafirme más y esté aún más tranquilo".

A pesar de mostrar su desacuerdo con el último auto de la Audiencia, el presidente indicó respetar las decisiones judiciales y subrayó que ahora tendrá la ocasión de volverse a defender "de las acusaciones que hace el Partido Socialista".