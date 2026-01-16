Fiestas de Sant Antoni
Lluvias en Ibiza: el agua amenaza el día grande de las fiestas de Sant Antoni
La previsión de lluvias obliga a reorganizar las celebraciones y a cancelar una de las citas solidarias del domingo
La festividad de Sant Antoni se celebra este sábado 17 de enero con los actos tradicionales previstos a partir de las 12 horas, aunque la alerta amarilla por lluvias puede obligar a realizar cambios de ubicación. El programa incluye misa solemne, procesión, la tradicional bendición de animales, ball pagès a cargo de la Colla de Can Bonet y el desfile de carros.
Plan alternativo si llueve
El Ayuntamiento ha advertido de que, en caso de lluvia, todos los actos se trasladarán a la iglesia de Sant Antoni o a sus alrededores y se suspenderá el desfile de carros.
Si en el momento de la celebración no llueve, el programa se desarrollará como estaba previsto: la bendición de animales se realizará en el Passeig de la Mar (a la altura de la parada de taxis) y el ball pagès tendrá lugar delante del mercado del Passeig de ses Fonts.
Además, la celebración del concierto El Paripé Tardeo, programado para las 19 horas, se decidirá el sábado por la mañana en función de la evolución de la previsión meteorológica.
Cambios en los actos del domingo
La lluvia también ha hecho que se modifiquen las actividades previstas para el domingo 18 de enero. La salida de marcha nórdica por sa Talaia se suspende y se aplaza al domingo 25 de enero, a las 10 horas.
Por otro lado, también se cancela el festival solidario de Aspanob (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de las Islas) previsto para el domingo. La organización informará de la nueva fecha en los próximos días.
